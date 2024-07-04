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КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24»

КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24». Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяет на собственном сервере использовать функционал системы: корпоративный портал, внутренний мессенджер, управление задачами и проектами, видеозвонки, CRM и другие инструменты для совместной работы и управления бизнесом. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

С появлением КЭДО в коробочной версии пользователи смогут подписывать практически все кадровые документы компании. Это позволит сэкономить ресурсы сотрудников и кадровых служб за счет избавления от необходимости тратить время на непрофильную деятельность, выстроить сквозные HR-процессы и избежать рисков несоблюдения норм законодательства.

Интеграция КЭДО будет проще и удобнее для компаний, так как реализуется на основе low-code решения бесшовно внутри основного рабочего пространства. Более того, пользователи получат доступ к связке КЭДО с «Госключом», что позволит подписывать все необходимые кадровые документы в рамках одного интерфейса.

В «бумажном обороте» все еще остается приказ об увольнении, инструктаж по охране труда, акт о несчастном случае и трудовая книжка (при условии, что сотрудник не перешел на электронную).

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Пользоваться КЭДО в коробочной версии «Битрикс24» можно будет без доплат после обновления.

Роман Вдовенко, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами: «С появлением КЭДО в «Битрикс24» наши клиенты получили еще один полноценный сервис для оптимизации процессов и экономии бюджета. Фактически это полноценный новый продукт в экосистеме «Битрикс24», доступный для крупного бизнеса без дополнительных затрат».

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