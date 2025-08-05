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FORTE Holding


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Корус Консалтинг» перевел FORTE Holding на новую версию K-Team HRM с КЭДО «Битрикс24» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

FORTE Holding и организации, системы, технологии, персоны:

8634 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3345 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11789 1
Минцифры РФ - Госключ 170 1
Microsoft 365 Copilot 154 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 34 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5577 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 560 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
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