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FORTE Holding
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|«Корус Консалтинг» перевел FORTE Holding на новую версию K-Team HRM с КЭДО «Битрикс24» 1
FORTE Holding и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8634 1
|Корус Консалтинг ГК 1279 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
|Бобров Антон 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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