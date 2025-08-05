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«Корус Консалтинг» перевел FORTE Holding на новую версию K-Team HRM с КЭДО «Битрикс24»

ГК «Корус Консалтинг» перевела FORTE Holding на новую версию HRM-платформы

K-Team. Обновление позволило повысить безопасность ключевых бизнес-процессов и обеспечить доступ сотрудников к новым функциям системы, включая встроенный искусственный интеллект CoPilot и персонализированную главную страницу с виджетами. Также специалисты запустили кадровый электронный документооборот (КЭДО) на базе «Битрикс24», интегрированный с корпоративным порталом K-Team, что снизило время обработки кадровых документов с трех дней до 15 минут. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

При переходе на новую версию HRM-платформы специалисты K-Team сохранили уникальную кастомизацию и настройки портала. В системе появился конструктор главной страницы – теперь каждый сотрудник может персонализировать рабочее пространство: добавлять, перемещать и настраивать виджеты с новостями, быстрыми ссылками, днями рождения коллег, графиком отпусков и не только без помощи ИТ-специалистов.

Сотрудники компании используют новые инструменты портала для комфортной работы: бронируют переговорные и рабочие места на интерактивной карте офиса, участвуют в опросах и делятся обратной связью в едином рабочем окне, размещают предложения на виртуальной доске объявлений. Особой популярностью пользуются медиагалерея с возможностью комментировать и лайкать фото и видео с корпоративных мероприятий, а также статусы-эмодзи, доступные в личном кабинете сотрудника по аналогии с известными социальными сетями.

Кроме того, все филиалы компании перешли на КЭДО «Битрикс24», который позволяет создавать, подписывать и хранить кадровые документы в цифровом формате прямо в

K-Team HRM. Подписывать документы можно в мобильном приложении «Госключ» от Минцифры России, которое предоставляет бесплатную усиленную квалифицированную подпись (УКЭП), без затрат на USB-токены или платные сертификаты.

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Цифровизация

До перехода на КЭДО компания сталкивалась с типовыми проблемами крупного бизнеса – оформление командировок или отпусков занимало от трех дней из-за необходимости физического присутствия сотрудников и руководителей в главном офисе или в филиале для подписания документов. Росли операционные затраты на канцелярию и услуги курьеров, а также повышался риск ошибок – бумажных документов становилось больше, и это требовало ручного архивирования.

Сейчас в «цифру» уже переведены все трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, приказы на отпуска, командировки и кадровые переводы. В результате перехода на КЭДО время, затрачиваемое на обработку документов, удалось существенно снизить – оформление командировки теперь занимает 15 минут вместо минимум трех дней, а прием новичков – всего два дня. Также уменьшилась нагрузка на HR-специалистов – сотрудники самостоятельно изучают документы в системе, задают меньше вопросов, а подписание занимает один клик. Количество бумажных документов сократилось на 90% – больше нет необходимости тратить время на печать, совместное заполнение форм и вызов курьера.

«Документы, созданные в K-Team и подписанные с помощью КЭДО, равнозначны бумажным аналогам, согласно российскому законодательству. Подключение одного сотрудника к КЭДО занимает не более трех минут – для этого нужен только подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и смартфон. Новой функциональностью на корпоративном портале пользуются 90% авторизованных сотрудников – подписывают документы, а в скором времени мы планируем выполнить интеграцию решения с «» и добавить возможность подписывать и подавать заявки прямо на портале. КЭДО не просто оптимизирует работу с персоналом, но и укрепляет HR-бренд компании – кандидаты охотнее выбирают работодателей, отдающих предпочтение современным цифровым решениям» – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«Запуск КЭДО «Битрикс24» избавил нас от бумажной волокиты и ошибок. Раньше мы ждали подписей документов неделями, особенно от сотрудников, работающих удаленно или в филиалах. Теперь процесс занимает несколько минут, а все документы хранятся в единой HR-системе. Это не только экономит время, но и делает рабочие процессы прозрачными: мы видим, кто и когда подписал документ, а сотрудники получают все необходимые уведомления прямо на портале» – сказала Татьяна Евкина, руководитель направления автоматизации и коммуникации FORTE Holding.

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