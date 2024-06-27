30% компаний увеличили HR-бюджет в 2024 г.: новые приоритеты и стратегии

В рамках исследования, проведенного «1С-Битрикс» в партнерстве с веб-интегратором «Факт», были проанализированы тенденции автоматизации HR-процессов в России. Опрос проводился на платформе «HR-Кухня» и охватил более 140 представителей HR-сферы, включая специалистов по управлению, обучению и развитию персоналом, директоров по HR.

Экспертами в проведении интервью выступили компании в области HRM. Веб-интегратор «Факт» — российский разработчик цифровых решений для бизнеса, специализирующийся на автоматизации бизнес-процессов, включая создание корпоративных порталов и систем управления персоналом. В портфеле веб-интегратора более 100 кейсов по автоматизации HRM-направления в крупных компаниях. «1С-Битрикс» — российская технологическая компания, специализирующаяся на разработке профессиональной системы для управления веб-проектами. Компания разработала ИТ-платформу для интранета и HR-сервисов «Битрикс24 Enterprise HRM», соединив в одном решении все необходимое для совместной работы команд, автоматизации HR-процессов и управления персоналом.

Опираясь на ключевые результаты исследования, можно выделить несколько важных тенденций, которые отметили респонденты: повышение приоритетов в удержании сотрудников, высокая зрелость HR-процессов в крупных компаниях и многосистемность HR-автоматизации.

Так, более 30% опрошенных компаний отметили увеличение HR-бюджета в 2024 г. по сравнению с 2023 г. HR-службы переходят от рынка найма к удержанию и развитию сотрудников, что связано с текущим дефицитом кадров и необходимостью эффективного управления существующими человеческими ресурсами. А этим сложно заниматься без цифровизации процессов управления.

Крупные компании, с численностью сотрудников более 2000, демонстрируют более высокую зрелость HR-процессов и активно инвестируют в автоматизацию таких областей, как подготовка кадрового резерва и корпоративных университетов. Компании с численностью сотрудников до 2000 направляют усилия на автоматизацию рекрутинга, адаптации и оценки персонала, постепенно переходя к более сложным процессам.

Несмотря на значительные неудобства в части интеграции и консолидации данных, около 75% крупных компаний используют более двух разрозненных автоматизированных систем для решения HR-задач. На данный момент компаниям удобно решать свои задачи с помощью узких специализированных решений.

В целом, более 50% представителей HR-служб ожидают, что автоматизация поможет высвободить ресурсы для стратегических задач, уменьшить рутину и повысить эффективность и прозрачность процессов управления. Среди основных рисков, отмеченных респондентами, — нехватка ресурсов на реализацию проекта по автоматизации помимо основной работы, отсутствие методологической базы и решение интеграционных задач. Эти риски варьируются в зависимости от размера компании, причем крупные компании чаще сталкиваются с интеграционными трудностями из-за распределенности офисов, филиалов или дочерних организаций.

Исследование, проведенное «1С-Битрикс» в партнерстве с веб-интегратором «Факт», показывает, что бизнес в России готов активно инвестировать в автоматизацию HR-процессов, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Наиболее передовыми отраслями в области HR-автоматизации являются ИТ-сектор, промышленность, ритейл и сфера услуг.