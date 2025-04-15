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Деменицкая Ольга
|15.04.2025
|8 шагов, как наладить КЭДО в компании 1
|17.12.2020
|«Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов 1
Деменицкая Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
|VK - Учи.ру - Тетрика 15 1
|VK - Mail.ru Group 3481 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
|Fred the Hippo 4 1
|OverPro - киберспортивная платформа 4 1
|Дошкола Тилли - детская образовательная платформа 1 1
|Google Android 14211 1
|Apple iOS 7937 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Григорьева Дарья 3 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Каткова Екатерина 1 1
|Сивак Елена 1 1
|Остроглядова Ольга 1 1
|Куркова Татьяна 1 1
|Кения - Республика 154 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148100 1
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