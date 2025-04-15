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Деменицкая Ольга



15.04.2025 8 шагов, как наладить КЭДО в компании 1
17.12.2020 «Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Деменицкая Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
VK - Учи.ру - Тетрика 15 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1000 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7295 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1843 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 1
Английский язык 6728 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 557 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 110 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357567, в очереди разбора - 757981.
Создано именных указателей - 174067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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