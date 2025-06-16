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Digital HR компания «Улей»: корпоративный портал на «Битрикс24» сократил затраты «Латео» на 3 млн рублей

Компания «Улей» завершила проект по переносу коммуникативного пространства группы компаний «Латео» на «Битрикс24». Ранее в «Латео» использовали пять разрозненных систем для управления проектами, часть из которых не поддерживала интеграцию в единый портал, не имела русскоязычного интерфейса или была отключена после ухода вендоров с российского рынка. Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Новая площадка для взаимодействия сотрудников реализована на «Битрикс24 Энтерпрайз» и модулях «Улей: HRM»: «Главная страница», «Брендирование Битрикс24», «Геймификация», «База знаний», «Корпоративный университет», «Опросы», «Интерактивные подсказки», «Оценка 360» (они также известны, как единый продукт: «Битрикс24 Enterprise HRM»).

Внедрение нового корпоративного портала позволило объединить более тысячи сотрудников из пяти юридических лиц и трех стран в единый цифровой контур. Это помогло «Латео» сократить затраты на HRTech-решения на три млн руб.

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Безопасность

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