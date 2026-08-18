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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ай-Пласт iPlast

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.08.2026 «Деснол» назвал топ-5 показателей эффективности ТОиР: выполнение ППР считают лишь 14,5% предприятий 1
29.01.2026 Производитель полимерной тары «Ай-Пласт» перешел на «1С:ТОиР Корп» от «Деснола» 2
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ай-Пласт и организации, системы, технологии, персоны:

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 108 2
ARTW - АРТВ 9 1
ИнтерВолга 2 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 2 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 972 1
AgileConsult - ЭджайлКонсалт 1 1
9608 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Геометрия НПО 166 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 39 1
МилФудс - Poetti 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Альфа-Капитал УК 156 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Михайлов и партнеры 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3917 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4313 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1281 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6046 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 330 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5806 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1133 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 510 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 12 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 777 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 77 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 1
Мастин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 54 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 910 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5629 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1326 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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