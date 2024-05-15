Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца

Соососнователь платформы All-in-One мониторинга Monq Digital Lab Николай Ганюшкин стал единственным владельцем компании. Ганюшкин выкупил 100% долей у Александра Петренко.

Выкуп 100% акций

По данным сервиса «Контур.Фокус», Николай Ганюшкин был единственным владельцем ООО «Монк Диджитал Лаб» в 2020 г., через год компания принадлежала ООО «Монк», в 2022 г. ее выкупил Александр Петренко. С 3 мая 2024 г. Николаю Ганюшкину вновь принадлежат 100% в ООО «Монк Диджитал Лаб». Об этом в середине мая 2024 г. сообщает издание RB.ru.

Компания Monq Lab образовали в 2019 г. путем выделения из ООО «Роспартнер» (на май 2024 г. ООО «Хоппер ИТ»). Среди других основателей стартапа - Сергей Письменный, Евгений Герасимов и Алексей Каменев. В 2022 г. бизнес компании был разделен на два направления – российский и латвийский. ООО «Монк Диджитал Лаб» с мая 2024 г. развивается как отечественный вендор, не имеющий связей с западной компанией, уточнил изданию RB.ru представитель компании. Латвийский бизнес после разделения сменил направление деятельности и на 15 мая 2024 г. вовсе закрыт.

Компания разрабатывает платформу ИТ-мониторинга, которая включает решения для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев. Платформа Monq ориентирована на организации различного масштаба, в том числе на крупные территориально распределенные компании.

Платформа мониторинга и автоматизации в России

Продукт от «Монк Диджитал Лаб» позволяет управлять ИТ-инфраструктурой и бизнес-услугами на всех уровнях, предоставляя комплексное решение для мониторинга, настройки и автоматизации всей ИТ-экосистемы. Платформа All-in-One – это централизованная платформа, которая собирает и анализирует данные из различных инструментов мониторинга, позволяя быстро реагировать на инциденты, выявлять основные причины проблем и определять приоритеты задач для их эффективного решения на 2024 г.

Применение Monq позволяет профильным специалистам быстро выделять важную информацию о состоянии цифрового ландшафта, а также ускоряет расследование и решение инцидентов благодаря инструментам low-code и автохилинга. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России (запись о 03.11.2020 №7269), и его используют многие российские организации. На май 2024 г. платформой пользуются российская розничная торговая компания X5 Group, российская компания прямых продаж АО «Faberlic», Департамент информационных технологий города Москвы и ряд других.

Monq Платформа Monq

Продукт от «Монк Диджитал Лаб» на 2024 г. предназначен для крупных компаний с разрозненной ИТ-инфраструктурой и большим количеством инструментов мониторинга, где бизнес сильно зависит от стабильной работы ИТ.

Российский стартап на май 2024 г. работает под юридическим лицом ООО «Монк Диджитал Лаб». По данным ЕГРЮЛ, в 2023 г. выручка ООО «Монк Диджитал Лаб» составила 70,8 млн руб., а чистая прибыль - 29,8 млн руб.

Успехи и сложности замещения зарубежного софта

В 2022 г. большинство западных софтверных компаний ушло из России, не выполнив своих обязательств перед российским бизнесом. Компании остались без вендорской поддержки, с системами, которые невозможно обновлять и развивать.

Многие крупные компании выбрали отечественных разработчиков из-за того, что российские поставщики ПО могут выполнить все обязательства по контрактам, поскольку работают в рамках российского правового поля. Это основная причина, по которой бизнес охотно выбирает российские альтернативы, даже если по некоторым параметрам на май 2024 г. они отстают от западных аналогов.

В начале 2023 г. по данным местных СМИ, у клиентов из разных секторов экономики в России уже окончательно сформировалось понимание того, что переход на отечественное ПО неизбежен и необходим. Данная ИТ-миграция задержалась из-за сохранявшейся у части крупных компаний надежды на ослабление санкционного давления на Россию со стороны США, Европейского союза (ЕС) и ряда других стран.

Процесс замены иностранного ПО породил новые вопросы, такие как, например, совместимость ПО российских производителей с российскими процессорами и другими активными компонентами. В 2023 г. созданная государством система индустриальных центров компетенции (ИЦК) сформировала набор приоритетных проектов, которые получили первые транши финансирования со стороны Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

На декабрь 2023 г. наиболее значительные успехи наблюдаются в государственном секторе, включая федеральные и региональные органы власти, где регуляторный фактор оказывает существенное влияние. Это означает, что внедрение конкретных нормативных актов или законов привело к положительным результатам в этих сферах, возможно, благодаря повышению подотчетности и прозрачности, которые возникают при осуществлении государственного надзора. Данная тенденция, которая становится все более популярной в России, особенно после введения пакета последующих санкций и ограничений на импорт зарубежного софта.

Большие компании, такие как «Тинькофф банк», СберБанк, МТС и другие, начали развивать свои собственные решения и использовать российское ПО. Это позволяет российскому бизнесу уменьшить зависимости от импортных технологий и обеспечить на май 2024 г. безопасность и стабильность своих бизнес-операций в стране.