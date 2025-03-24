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Бакланов Игорь
Бакланов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Олег 144 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Глазков Александр 138 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Селютин Александр 60 1
|Васильев Сергей 51 1
|Трухан Александр 8 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Висящев Андрей 64 1
|Натензон Михаил 13 1
|Гегамов Николай 18 1
|Евсеенков Олег 5 1
|Красников Сергей 4 1
|Хомяк Юрий 38 1
|Григорьев Андрей 19 1
|Серова Елена 320 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Легезо Денис 40 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Занин Виталий 22 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Широких Алексей 72 1
|Галкин Андрей 19 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Глазов Алексей 7 1
|Анищук Наталья 30 1
|Кожемякин Никита 5 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Новицкий Сергей 25 1
|Герман Андрей 24 1
|Акулич Сергей 4 1
|Сельков Андрей 15 1
|Лозовая Екатерина 6 1
|Безрукова Елена 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
|РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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