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Бакланов Игорь


24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бакланов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Wellink - Веллинк НТЦ 22 3
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Softline - Софтлайн 2885 1
Криста НПО 68 1
Oracle Corporation 6730 1
Diasoft - Диасофт 900 1
Red Hat 1318 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
МФИ Софт 123 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Saprun - Сапран групп 52 1
Google LLC 11874 1
Broadcom - VMware - Greenplum 102 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Открытые технологии 703 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Auvix - Аувикс 20 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
ПрограмБанк 95 1
Парадигма 152 1
Temenos AG 24 1
HP Inc. 5701 1
8333 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
1С-Рарус 889 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 2
РЖД - Российские железные дороги 1924 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Почта России ПАО 2133 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Абсолют Банк 234 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Наука НПО 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
АльфаСтрахование СГ 324 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Верный - торговая сеть 291 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1391 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2918 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 617 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 947 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1929 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9504 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4550 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1277 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6706 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1737 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 899 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2810 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1482 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3218 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1182 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7538 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 1
Apple iPad 3873 1
Google Android 14127 1
Linux OS 10089 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Apple - App Store 2910 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5318 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Diasoft FA# АБС 66 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM FileNet 123 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 58 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
1С:ITIL 19 1
Wellink - wiSLA 19 1
CSBI АБС СПО 3 1
Иванов Олег 144 1
Лысенко Эдуард 308 1
Кирюшин Сергей 83 1
Глазков Александр 138 1
Пегасов Сергей 55 1
Селютин Александр 60 1
Васильев Сергей 51 1
Трухан Александр 8 1
Казарцев Алексей 27 1
Висящев Андрей 64 1
Натензон Михаил 13 1
Гегамов Николай 18 1
Евсеенков Олег 5 1
Красников Сергей 4 1
Хомяк Юрий 38 1
Григорьев Андрей 19 1
Серова Елена 320 1
Штернлиб Теймур 27 1
Сытин Дмитрий 56 1
Легезо Денис 40 1
Чучелов Андрей 44 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Занин Виталий 22 1
Сафронов Юрий 67 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Адмиральский Сергей 39 1
Широких Алексей 72 1
Галкин Андрей 19 1
Прозоровский Василий 40 1
Глазов Алексей 7 1
Анищук Наталья 30 1
Кожемякин Никита 5 1
Чернобыльская Анна 8 1
Новицкий Сергей 25 1
Герман Андрей 24 1
Акулич Сергей 4 1
Сельков Андрей 15 1
Лозовая Екатерина 6 1
Безрукова Елена 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 2
Европа 21848 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 867 1
Казахстан - Республика 5590 1
Беларусь - Белоруссия 5755 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2975 1
Германия - Федеративная Республика 12735 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 901 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1496 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 564 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1219 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 863 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 490 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9969 2
Образование в России 2244 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 48 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5478 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7112 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
Паспорт - Паспортные данные 2544 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 1
Зоология - наука о животных 2661 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 316 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 516 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 1
Информатика - computer science - informatique 1074 1
Reference - Референс 186 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Gartner - Гартнер 3565 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
День молодёжи - 27 июня 912 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
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