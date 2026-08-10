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PC Connection GlobalServe Softmart ValCom Technologies Amherst Technologies MoreDirect Merisel
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 23
PC Connection и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
|ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
|Ионин Алексей 6 5
|Шевченко Владимир 153 2
|Потапов Сергей 30 2
|Саввин Антон 18 2
|Баринов Игорь 11 2
|Григорьев Максим 56 2
|Матвиенко Юрий 3 2
|Огнивцев Александр 6 2
|Ефаненков Максим 3 2
|Васильева Оксана 11 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Краснов Михаил 87 1
|Алешин Владимир 21 1
|Примаков Евгений 14 1
|Серова Елена 320 1
|Макаров Станислав 118 1
|Нечаев Иван 61 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Журавлев Роман 22 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Лавренко Виктор 18 1
|Рябов Сергей 16 1
|Машков Илья 6 1
|Беселидзе Ираклий 13 1
|Коситов Андрей 1 1
|Синько Павел 2 1
|Захарчук Олег 1 1
|Тищенко Максим 5 1
|Дякив Денис 6 1
|Синицын Иван 1 1
|Сафиуллин Рахим 4 1
|Бакланов Игорь 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.