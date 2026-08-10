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PC Connection GlobalServe Softmart ValCom Technologies Amherst Technologies MoreDirect Merisel

PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 Infinix расширяет линейку ноутбуков Xbook 1
26.02.2014 Сервисный центр «Информзащиты» перешел на новый Service desk 1
15.03.2012 Конференция CNews: «BPM 2012: новые пути развития» 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
25.01.2012 Конференция CNews: «ITSM: чего хотят ИТ и бизнес» 1
07.11.2011 РНТ внедрила корпоративную систему Service Desk 1
14.07.2009 «Петер-Сервис» перешёл на новую систему техподдержки клиентов 1
30.10.2008 Магазины оценили 45-нм процессоры AMD 1
21.02.2008 ИБ-система «Белой Дачи» работает на решениях аутентификации ActivIdentity 1
27.11.2007 Serena TeamTrack внедрили в CSBI 1
08.11.2007 «АйТи-Аптека» автоматизирует службу техсопровождения на базе Serena TeamTrack 1
20.10.2006 Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony 1
25.04.2006 Nigma.ru покупает сто серверов 1
24.04.2006 Поисковая система Nigma купила сто оригинальных серверов Softmart 1
07.02.2006 15 февраля пройдет форум iFin-2006 1
28.06.2005 В России появилась локализованная Serena TeamTrack 1
13.05.2005 Serena ChangeMan Professional 9.0 стала доступна в Москве 1
12.05.2005 Дилер Toyota внедрит решения Serena 1
25.04.2005 "Касперский" будет вести разработки на TeamTrack 1
27.09.2004 "Витрина-А" внедрит CRM-систему Winpeak 1
19.03.2002 Судебный спор между Microsoft и PC Connection разрешен 1
05.03.2002 Михаил Краснов, Verysell: "Через 5 лет российский IT-рынок может вырасти в 10 раз" 1
26.01.1999 Ascend MultiVoice назван в качестве стандарта по предоставлению услуг голосовой и факсовой связи по Интернет для платформы MAX 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

PC Connection и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25776 4
Intel Corporation 12812 4
Kingston Technology 218 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
OpenText - Micro Focus - Serena Software 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
HP Inc. 5883 1
9595 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
Oracle Corporation 7074 1
Информзащита 941 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Diasoft - Диасофт 1145 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
ОТР ГК - ОТР 2000 228 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 741 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
1С-Рарус 982 1
АйТи 1519 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
HP 3Com 681 1
Бифит - Bifit 91 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
Cleverics - Клеверикс 41 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Евросеть - Альт Телеком 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Абсолют Банк 249 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Верный - торговая сеть 327 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Катрен НПК - АйТи-Аптека 1 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Белый Ветер 365 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Фора Банк 86 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Трансэлектромонтаж 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
Миэль ГК 38 1
Гипротрубопровод 2 1
Катрен НПК 21 1
Оникс Капитал 17 1
Бизнес кар СП 20 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 6
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena TeamTrack - Serena ChangeMan 12 7
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena Business Manager, SBM - Serena Service Manager, SSM 5 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 271 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 2
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1291 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Microsoft Windows NT 890 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Oracle JDeveloper 44 1
HID ActivIdentity - ActivIdentity SecureLogin SSO - ActivIdentity SecureLogin Single Sign-On 7 1
HID ActivIdentity - 4TRESS Authentication Appliance 10 1
HID ActivIdentity - ActivClient 2 1
HID ActivIdentity - DisplayKey 1 1
WinPeak CRM 7 1
1С:ITIL 21 1
Wellink - wiSLA 35 1
Ионин Алексей 6 5
Шевченко Владимир 153 2
Потапов Сергей 30 2
Саввин Антон 18 2
Баринов Игорь 11 2
Григорьев Максим 56 2
Матвиенко Юрий 3 2
Огнивцев Александр 6 2
Ефаненков Максим 3 2
Васильева Оксана 11 1
Заржецкий Александр 37 1
Краснов Михаил 87 1
Алешин Владимир 21 1
Примаков Евгений 14 1
Серова Елена 320 1
Макаров Станислав 118 1
Нечаев Иван 61 1
Ткачёв Роман 27 1
Журавлев Роман 22 1
Потоцкий Михаил 15 1
Лавренко Виктор 18 1
Рябов Сергей 16 1
Машков Илья 6 1
Беселидзе Ираклий 13 1
Коситов Андрей 1 1
Синько Павел 2 1
Захарчук Олег 1 1
Тищенко Максим 5 1
Дякив Денис 6 1
Синицын Иван 1 1
Сафиуллин Рахим 4 1
Бакланов Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 3
Европа 24964 2
Канада 5082 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Казахстан - Республика 6049 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6290 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4247 1
Украина 7928 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Нидерланды 3746 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 816 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 4
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3130 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10348 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5110 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6529 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1242 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6585 1
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Английский язык 7032 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7524 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8842 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6558 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Сон - Somnus 483 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3104 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4669 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3479 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3175 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
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