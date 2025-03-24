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Wellink Веллинк НТЦ
ООО «НТЦ Веллинк» – отечественный разработчик программно-аппаратных комплексов для ИТ-мониторинга, позволяющих обеспечить прозрачность информационной инфраструктуры, сервисов и услуг, контроль соблюдения SLA и ML-аналитику. Компания основана в 2006 году. Продуктовый портфель включает семейство решений: платформу мониторинга и управления качеством L2-L7-услуг wiSLA, программные агенты и аппаратные зонды wiProbe, AIOps-платформу wiCore, облачный сервис SLAMON, сервис мониторинга качества услуг широкополосного доступа и управления лояльностью клиентов wiTest.
Wellink и организации, системы, технологии, персоны:
|Левин Владимир 17 8
|Дякив Денис 4 4
|Дубинин Александр 19 3
|Бакланов Игорь 4 3
|Сергеев Александр 31 2
|Герасимов Александр 43 2
|Носов Николай 13 2
|Кашкет Филипп 4 2
|Пыхтя Дмитрий 4 2
|Трубочев Алексей 32 2
|Жаренов Максим 6 1
|Козлов Михаил 174 1
|Куртуков Евгений 11 1
|Монин Сергей 9 1
|Черников Алексей 53 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Лебедев Павел 35 1
|Аншина Марина 78 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Иванов Олег 144 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Глазков Александр 138 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Глазов Алексей 7 1
|Анищук Наталья 30 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Журавлев Роман 22 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Новицкий Сергей 25 1
|Акулич Сергей 4 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Лозовая Екатерина 6 1
|Безрукова Елена 5 1
|Саввин Антон 18 1
|Васильев Михаил 15 1
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