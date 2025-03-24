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Wellink Веллинк НТЦ

Wellink - Веллинк НТЦ

ООО «НТЦ Веллинк» – отечественный разработчик программно-аппаратных комплексов для ИТ-мониторинга, позволяющих обеспечить прозрачность информационной инфраструктуры, сервисов и услуг, контроль соблюдения SLA и ML-аналитику. Компания основана в 2006 году. Продуктовый портфель включает семейство решений: платформу мониторинга и управления качеством L2-L7-услуг wiSLA, программные агенты и аппаратные зонды wiProbe, AIOps-платформу wiCore, облачный сервис SLAMON, сервис мониторинга качества услуг широкополосного доступа и управления лояльностью клиентов wiTest.


24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 3
30.10.2024 «Группа Астра» завершила тестирование на совместимость ОС Astra Linux и агента мониторинга ИТ-метрик wiProbe 1
14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 3
20.02.2024 Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA 1
01.02.2017 Совместное решение Zelax и Wellink обеспечит маршрутизацию на основе качества каналов связи 1
24.03.2016 Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
21.01.2016 Система мониторинга качества услуг Wellink wiSLA интегрирована с линейкой сервисных маршрутизаторов Eltex ESR 1
07.12.2015 «Совтелком» внедрил решение мониторинга клиентского SLA в «Северо-Кавказском банке» Сбербанка 1
05.11.2015 Wellink стала резидентом «Сколково» 1
02.10.2015 Систему контроля над запрещенными сайтами в России построит поставщик МВД 2
06.05.2014 Huawei и Wellink обеспечат качество услуг в сетях фиксированной связи и в мобильных сетях LTE 1
10.10.2013 Маршрутизаторы Juniper интегрировали с системой мониторинга wiSLA 1
03.10.2013 Система wiSLA интегрирована с ПАК «Дионис» 1
02.04.2013 «Ростелеком» запустил услугу мониторинга качества услуг передачи данных для корпоративных пользователей 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 1
23.05.2012 CNews TV. wiSLA 3.0: как наладить жизнь по SLA 1
23.05.2012 Wellink выпустила платформу wiSLA 3.0 для управления качеством обслуживания ИТ-услуг и облачных сервисов 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Wellink и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3975 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 2
Google LLC 11874 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
Ростелеком 9808 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
МФИ Софт 123 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 2
Broadcom - VMware 2386 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Microsoft Corporation 24723 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Eltex - Предприятие Элтекс 157 1
Ovum 99 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Zelax - Зелакс 90 1
8333 1
Oracle Corporation 6730 1
Cisco Systems 5135 1
Softline - Софтлайн 2885 1
HP Inc. 5701 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Криста НПО 68 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Diasoft - Диасофт 900 1
Red Hat 1318 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
ПрограмБанк 95 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
1С-Рарус 889 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Auvix - Аувикс 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 2
СТА Карго 5 2
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Почта России ПАО 2133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
РЖД - Российские железные дороги 1924 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 56 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Верный - торговая сеть 291 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
АльфаСтрахование СГ 324 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Лента - Утконос 177 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
Абсолют Банк 234 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 11 1
Наука НПО 25 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2775 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1391 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1917 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 11
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
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IBM FileNet 123 1
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Red Hat RPM - Package Manager 161 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 48 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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