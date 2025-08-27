Платформа wiSLA добавила функцию сквозного мониторинга «1С»

Компания НТЦ «Веллинк» сообщает о расширении функциональности своей ИТ-платформы мониторинга wiSLA и запуске новой функции сквозного мониторинга «1С». Решение охватывает всю ИТ-среду, связанную с работой «1С»: от интерфейса пользователя и приложений до серверной и сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Веллинк».

С помощью новой функции пользователи смогут получать данные о работе системы «1С» в режиме реального времени, включая показатели производительности, блокировки, состояние инфраструктуры и компонентов программного обеспечения. Информация отображается в единой панели, что помогает быстрее находить причины сбоев и снижать время простоя.

«Наша цель — дать ИТ-специалистам прозрачность происходящего в системе «1С» и окружающей инфраструктуре. Это помогает быстрее реагировать на неполадки и обеспечивать стабильную работу бизнес-приложений», — сказал Алексей Баталов, руководитель платформы wiSLA.

Сквозной мониторинг стал частью расширения платформы wiSLA, которая уже используется для наблюдения за корпоративными ИТ-системами и бизнес-сервисами.