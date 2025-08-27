Разделы

Цифровизация
|

Платформа wiSLA добавила функцию сквозного мониторинга «1С»

Компания НТЦ «Веллинк» сообщает о расширении функциональности своей ИТ-платформы мониторинга wiSLA и запуске новой функции сквозного мониторинга «1С». Решение охватывает всю ИТ-среду, связанную с работой «1С»: от интерфейса пользователя и приложений до серверной и сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Веллинк».

С помощью новой функции пользователи смогут получать данные о работе системы «» в режиме реального времени, включая показатели производительности, блокировки, состояние инфраструктуры и компонентов программного обеспечения. Информация отображается в единой панели, что помогает быстрее находить причины сбоев и снижать время простоя.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Наша цель — дать ИТ-специалистам прозрачность происходящего в системе «1С» и окружающей инфраструктуре. Это помогает быстрее реагировать на неполадки и обеспечивать стабильную работу бизнес-приложений», — сказал Алексей Баталов, руководитель платформы wiSLA.

Сквозной мониторинг стал частью расширения платформы wiSLA, которая уже используется для наблюдения за корпоративными ИТ-системами и бизнес-сервисами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: