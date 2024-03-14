Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux

«Группа Астра» и российский вендор решений для ИТ-мониторинга Wellink объявили о завершении испытаний ПО, проходивших в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В результате подтверждена совместимость платформы wiSLA и ОС Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программный продукт wiSLA позволяет решать такие задачи как непрерывный онлайн-мониторинг ИТ-инфраструктуры и качества используемых ИТ-сервисов и услуг связи (как собственных, так и арендованных), контроль выполнения SLA, конфликт-менеджмент, предоставление инструментов аналитики и отчетности. Платформа автоматически находит первопричины сбоев, прогнозирует их последствия и анализирует события. Возможна гибкая настройка системы с помощью типовых, кастомизированных шаблонов и встроенных wizard-мастеров. Продукт включен в реестр Минцифры России.

В ходе проверки на совместимость эксперты «Группы Астра» установили платформу wiSLA на виртуальную машину под управлением ОС Astra Linux, запустили ее и проверили работоспособность заявленного производителем функционала. Результаты тестов подтвердили, что решение wiSLA работает в штатном режиме и полностью совместимо с ОС.

«Совместное использование ПО wiSLA и ОС Astra Linux открывает новые возможности для управления качеством услуг для клиентов операторов связи и облачных сервисов, государственной и коммерческой ИТ-инфраструктуры. Продукт wiSLA содержит исчерпывающий набор инструментов для мониторинга ИТ-инфраструктуры и контроля выполнения SLA, а ОС Astra Linux обеспечивает высокую степень информационной защиты», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».

«Комплексное решение на базе системы мониторинга wiSLA и ОС Astra Linux позволяет обеспечить конечному заказчику полную технологическую независимость от зарубежного ПО в рамках импортозамещения. Мы рады, что решение НТЦ Веллинк теперь доступно для всех пользователей Astra Linux», - отметил Денис Дякив, исполнительный директор «НТЦ Веллинк».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «НТЦ Веллинк» – отечественный разработчик программно-аппаратных комплексов для ИТ-мониторинга, позволяющих обеспечить полную прозрачность информационной инфраструктуры, сервисов и услуг, контроль соблюдения SLA и ML-аналитику. Компания основана в 2006 г., на сегодняшний день в команду входит более 50 разработчиков. Продуктовый портфель включает семейство решений: платформу мониторинга и управления качеством L2-L7-услуг wiSLA, программные агенты и аппаратные зонды wiProbe, AIOps-платформу wiCore, облачный сервис SLAMON, сервис мониторинга качества услуг широкополосного доступа и управления лояльностью клиентов wiTest.