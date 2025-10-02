НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix

НТЦ «Веллинк» опубликовал техническое решение для беспрепятственной миграции с системы мониторинга Zabbix. Новая методика позволяет переходить на российское ПО без остановки работы критически важных систем, обеспечивая целостность данных с момента перехода.

Технология позволяет получать метрики напрямую с Zabbix-агентов, установленных на хостах организации, с помощью утилиты zabbix_get, и отправлять их в систему мониторинга wiSLA, полностью минуя Zabbix-сервер. Это означает, что организации могут плавно переходить на российское решение без остановки мониторинга, без переустановки агентского ПО на тысячах узлов и разрывов в сборе данных.

Решение особенно актуально в контексте требований импортозамещения — комплексная платформа ИТ-мониторинга wiSLA включена в реестр отечественного программного обеспечения и соответствует регуляторным требованиям. При этом система предоставляет расширенный функционал по сравнению с базовой версией Zabbix.

Компания обеспечивает комплексную поддержку миграционных проектов от анализа текущей системы до обучения персонала и технического сопровождения в эксплуатации. Платформа wiSLA применяется в проектах крупных телекоммуникационных операторов, банков и государственных структур, поддерживает горизонтальное масштабирование и работает в отказоустойчивых конфигурациях.

«Наша методика миграции позволяет организациям сохранить все инвестиции в агентскую инфраструктуру и полностью исключить операционные риски при переходе на российское решение. Ключевое преимущество подхода заключается в том, что мы обеспечиваем постепенную миграцию без стресса для ИТ-команды — существующие Zabbix-агенты продолжают работать, а система wiSLA получает с них данные напрямую через zabbix_get. Это означает соответствие требованиям регуляторов по импортозамещению при сохранении операционной непрерывности и накопленной телеметрии», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.