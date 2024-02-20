Подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» и платформы ИТ-мониторинга качества сервисов wiSLA

Отечественная операционная система «Ред ОС» и wiSLA — платформа непрерывного онлайн-мониторинга ИТ-инфраструктуры, сервисов, услуг и соблюдения SLA — показали высокую совместимость по результатам проведенных тестов. Теперь пользователи могут осуществлять комплексный аудит и контроль качества предоставляемых или арендуемых услуг связи, облачных и корпоративных сервисов, элементов ИТ инфраструктуры, пользуясь импортонезависимой экосистемой от «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Решение wiSLA, созданное в 2009 г. в качестве альтернативы зарубежным системам ИТ-мониторинга для рынка информационных технологий и телекоммуникационных сервисов, продемонстрировало высокую совместимость с отечественной операционной системой «Ред ОС». Оба продукта входят в реестр отечественного ПО и могут использоваться крупными корпорациями, операторами связи и поставщиками облачных сервисов в рамках программы импортозамещения.

Платформа wiSLA от «НТЦ Веллинк» помогает компаниям перейти на новый уровень качества арендуемых сервисов, а поставщикам повысить эффективность и ценность оказываемых услуг. Решение осуществляет непрерывный мониторинг соблюдения SLA до 1 млн сервисов единовременно и обеспечивает автоматическое оповещение при возникновении проблем. Доступны инструменты расширенной аналитики и детализированная отчетность SLA.

«Ред ОС» является готовой операционной системой для полноценной работы: обладает полным набором программ и инструментов, привычным конечному пользователю, предлагает гибко настраиваемое рабочее пространство.

«Контроль соблюдения SLA является критически важным аспектом на рынке услуг связи, корпоративных сервисов и аренды облачных вычислительных мощностей. Решениями от «Ред Софт» активно пользуются компании, которые стремятся улучшать опыт своих клиентов и укреплять отношения, соблюдая обязательства. Мы рады, что решение от« НТЦ Веллинк» теперь доступно для пользователей «Ред ОС», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Сотрудничество с «Ред Софт», результатом которого стала сертификация wiSLA, – важный этап нашего развития на пути обеспечения технологической независимости. Совместное комплексное решение позволяет заменить зарубежное программное обеспечение и снять риски современных вызовов для наших заказчиков», – отметил Денис Дякив, исполнительный директор «НТЦ Веллинк».

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«Ред Софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. «Ред Софт» имеет более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных» и «Ред Платформа».

«НТЦ Веллинк» – отечественный разработчик программно-аппаратных комплексов ИТ-мониторинга, позволяющих обеспечить полную прозрачность информационной инфраструктуры, сервисов и услуг, контроль соблюдения SLA, ML аналитику. С 2010 г. создает семейство решений: система мониторинга wiSLA, программные агенты и аппаратные зонды wiProbe, AIOps-платформа wiCore, облачный сервис SLAMON.