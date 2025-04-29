Система мониторинга ИТ-инфраструктуры wiSLA подтвердила технологическую совместимость с российской ОС «Атлант»

Система ИТ-мониторинга wiSLA, разработанная научно-техническим центром «Веллинк», прошла тестирование на совместимость с российской операционной системой «Атлант». Проверка подтвердила корректную установку и стабильную работу всех компонентов wiSLA на серверах, работающих под управлением ОС «Атлант». Об этом CNews сообщили представители «Веллинк».

Совместимость платформы wiSLA с «Атлант» позволяет государственным и корпоративным заказчикам выстраивать прозрачную систему контроля над цифровыми сервисами на основе российских решений.

ОС «Атлант» — это российский программный комплекс, который позволяет администратору корпоративных сетей централизованно управлять сетью АРМ любого размера без глубоких знаний Linux.

ПАК wiSLA — российская платформа комплексного ИТ-мониторинга и аналитики, предназначенная для комплексного контроля ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений в режиме 24/7. wiSLA — решение, имеющее статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга.

«wiSLA — это интеллектуальная платформа, обеспечивающая полный контроль над качеством ИТ-сервисов, начиная от технических метрик и заканчивая бизнес-показателями. Подтверждение совместимости с ОС “Атлант” означает, что наши заказчики теперь могут развернуть wiSLA в полностью импортонезависимой среде, сохранив весь функционал платформы без компромиссов», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.

«Наши ИТ-решения предоставляют заказчикам комплексный подход к мониторингу и масштабированию отечественных программных продуктов в своей инфраструктуре. winSLA реализует контроль выполнения SLA заказчиков, обеспечивая технологический суверенитет в своем классе ПО, когда ОС Атлант дает возможность масштабировать средства отображения интерфейсов на любом АРМе в сети, гарантируя корректность, скорость вывода данных и полную функциональность платформы», – отметил директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.