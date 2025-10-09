Разделы

Веб-сервисы
|

Выпущена бесплатная комьюнити-версия интеллектуальной системы ИТ-мониторинга wiSLA

НТЦ «Веллинк» выпустил wiSLA Community Edition — бесплатную версию платформы интеллектуального ИТ-мониторинга wiSLA, предназначенную для личного, учебного и ознакомительного использования. Об этом CNews сообщили представители «Веллинк».

Новая версия предоставляет доступ ко всем ключевым функциям мониторинга ИТ-инфраструктуры, включая сбор и анализ данных, контроль состояния сетевых устройств и сервисов, а также визуализацию показателей. Пользователи смогут устанавливать платформу в собственном контуре и настраивать ее под свои задачи: выбирать параметры хранения данных, интегрировать с внешними системами и моделировать рабочие сценарии. В рамках сообщества пользователей действует чат бесплатной технической поддержки, где можно получить консультации и обменяться опытом

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Данная версия особенно привлекательна для тех, кто ищет альтернативу зарубежным решениям в рамках импортозамещения или хочет получить практический опыт работы с современными инструментами мониторинга.

«Запуск wiSLA Community Edition — это значимый шаг в сторону открытости и доступности современных технологий ИТ- мониторинга. Мы стремились создать продукт, который поможет специалистам и студентам бесплатно получить практический опыт работы с профессиональной платформой, а также даст возможность глубоко ознакомиться с функционалом системы в реальных условиях. Надеемся, что комьюнити версия будет полезна ИТ сообществу и поможет сформировать новые идеи и решения для развития отрасли», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще