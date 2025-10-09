Выпущена бесплатная комьюнити-версия интеллектуальной системы ИТ-мониторинга wiSLA

НТЦ «Веллинк» выпустил wiSLA Community Edition — бесплатную версию платформы интеллектуального ИТ-мониторинга wiSLA, предназначенную для личного, учебного и ознакомительного использования. Об этом CNews сообщили представители «Веллинк».

Новая версия предоставляет доступ ко всем ключевым функциям мониторинга ИТ-инфраструктуры, включая сбор и анализ данных, контроль состояния сетевых устройств и сервисов, а также визуализацию показателей. Пользователи смогут устанавливать платформу в собственном контуре и настраивать ее под свои задачи: выбирать параметры хранения данных, интегрировать с внешними системами и моделировать рабочие сценарии. В рамках сообщества пользователей действует чат бесплатной технической поддержки, где можно получить консультации и обменяться опытом

Данная версия особенно привлекательна для тех, кто ищет альтернативу зарубежным решениям в рамках импортозамещения или хочет получить практический опыт работы с современными инструментами мониторинга.

«Запуск wiSLA Community Edition — это значимый шаг в сторону открытости и доступности современных технологий ИТ- мониторинга. Мы стремились создать продукт, который поможет специалистам и студентам бесплатно получить практический опыт работы с профессиональной платформой, а также даст возможность глубоко ознакомиться с функционалом системы в реальных условиях. Надеемся, что комьюнити версия будет полезна ИТ сообществу и поможет сформировать новые идеи и решения для развития отрасли», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA