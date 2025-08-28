Разделы

ПО Софт
|

Многопоточное нагрузочное тестирование: обновление платформы ИТ-мониторинга wiSLA

Для всесторонней оценки состояния каналов связи в wiSLA доступны различные методы. Одним из таких методов является интервальное нагрузочное тестирование. Об этом CNews сообщили представители Wellink.

Интервальный нагрузочный тест — это запатентованная технология платформы ИТ-мониторинга wiSLA, предназначенная для проверки соответствия реальных характеристик канала связи к заявленным. Этот инструмент создает длительную нагрузку на канал и в течение всей сессии каждые 10 секунд фиксирует критически важные параметры: кратковременные снижения пропускной способности, стабильность соединения, отслеживание резких скачков нагрузки на сеть, потери пакетов.

Теперь платформа поддерживает многопоточное нагрузочное тестирование в реальном времени с оценкой пропускной способности как на уровне канала, так и на уровне каждой пользовательской сессии.

Многопоточное тестирование в wiSLA создает множество параллельных сессий, точно имитируя одновременную работу большого числа пользователей или устройств. Он выявляет скрытые проблемы, незаметные при обычной проверке: деградацию скорости на пиках, неравномерность трафика и конфликты ресурсов, обеспечивая максимально реалистичную картину возможностей канала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Не санкции, а сплошное притворство. Армия США годами с удовольствием пользуется российским ПО

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: