Многопоточное нагрузочное тестирование: обновление платформы ИТ-мониторинга wiSLA

Для всесторонней оценки состояния каналов связи в wiSLA доступны различные методы. Одним из таких методов является интервальное нагрузочное тестирование. Об этом CNews сообщили представители Wellink.

Интервальный нагрузочный тест — это запатентованная технология платформы ИТ-мониторинга wiSLA, предназначенная для проверки соответствия реальных характеристик канала связи к заявленным. Этот инструмент создает длительную нагрузку на канал и в течение всей сессии каждые 10 секунд фиксирует критически важные параметры: кратковременные снижения пропускной способности, стабильность соединения, отслеживание резких скачков нагрузки на сеть, потери пакетов.

Теперь платформа поддерживает многопоточное нагрузочное тестирование в реальном времени с оценкой пропускной способности как на уровне канала, так и на уровне каждой пользовательской сессии.

Многопоточное тестирование в wiSLA создает множество параллельных сессий, точно имитируя одновременную работу большого числа пользователей или устройств. Он выявляет скрытые проблемы, незаметные при обычной проверке: деградацию скорости на пиках, неравномерность трафика и конфликты ресурсов, обеспечивая максимально реалистичную картину возможностей канала.