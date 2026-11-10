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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тищенко Максим

СОБЫТИЯ


10.11.2026 Депздрав Брянской области перешел на «Ред ОС» 1
16.11.2023 После проверки Генпрокуратуры Wildberries пошел навстречу покупателям и смягчил жесткие правила торговли 1
04.10.2022 Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн» 1
10.11.2014 «Связной» могут отобрать у владельцев за долги 1
25.01.2012 Конференция CNews: «ITSM: чего хотят ИТ и бизнес» 1
15.04.2010 20 апреля пройдёт Всероссийская конференция «Услуги и управление. Практические ценности» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Тищенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 334 2
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 23 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 1
Связной ГК 1406 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1428 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Ингосстрах СПАО 487 1
Visa International 1998 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 395 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 1
АльфаСтрахование СГ 408 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 78 1
Абсолют Банк 251 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 108 1
Связной Банк 113 1
Благосостояние НПФ 52 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Trellas Enterprises 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2107 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 993 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2172 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1683 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3456 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 450 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13936 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 57 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26748 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Шевченко Владимир 154 2
Ионин Алексей 6 1
Огнивцев Александр 6 1
Зубаха Максим 2 1
Ефаненков Максим 3 1
Taylor Sharon - Тейлор Шэрон 2 1
Ноготков Максим 53 1
Потапов Сергей 30 1
Прохоров Михаил 41 1
Кузьмичев Игорь 12 1
Аксенов Евгений 20 1
Саввин Антон 18 1
Бандурин Гаральд 15 1
Баринов Игорь 11 1
Григорьев Максим 60 1
Разумов Дмитрий 7 1
Wilkinson Paul - Вилкинсон Пол 2 1
Карманов Андрей 3 1
Шабунин Дмитрий 1 1
Баранов Кирилл 3 1
Глушкова Светлана 1 1
Матвиенко Юрий 3 1
Левинсон Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 837 2
Европа 25069 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 519 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58856 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 1
Английский язык 7100 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7630 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18534 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1973 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 993 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1916 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2529 2
Forbes - Форбс 1035 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11624 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 37 1
itSMF - IT Service Management Forum 41 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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