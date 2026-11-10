Индексная книга (каталог) CNews*
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Тищенко Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Тищенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ABB Group - Asea Brown Boveri 334 2
|PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 23 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
|РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 1
|Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 1
|Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
|Шевченко Владимир 154 2
|Ионин Алексей 6 1
|Огнивцев Александр 6 1
|Зубаха Максим 2 1
|Ефаненков Максим 3 1
|Taylor Sharon - Тейлор Шэрон 2 1
|Ноготков Максим 53 1
|Потапов Сергей 30 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Кузьмичев Игорь 12 1
|Аксенов Евгений 20 1
|Саввин Антон 18 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Баринов Игорь 11 1
|Григорьев Максим 60 1
|Разумов Дмитрий 7 1
|Wilkinson Paul - Вилкинсон Пол 2 1
|Карманов Андрей 3 1
|Шабунин Дмитрий 1 1
|Баранов Кирилл 3 1
|Глушкова Светлана 1 1
|Матвиенко Юрий 3 1
|Левинсон Александр 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2529 2
|Forbes - Форбс 1035 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11624 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 37 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.