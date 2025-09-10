Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Trellas Enterprises


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 1
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 1
11.02.2016 «Связной» отсудил у МТС миллиард 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 1
10.11.2014 «Связной» могут отобрать у владельцев за долги 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Trellas Enterprises и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13708 4
МегаФон 9583 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9043 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 2
Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1511 1
Связной ГК 1377 7
Trellas 22 6
ОНЭКСИМ ГК 47 6
Евросеть 1413 5
Solvers 23 4
Связной Банк 105 4
ПСБ - Промсвязьбанк 883 4
Связной Логистика 14 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 4
Благосостояние НПФ 52 3
Альфа-Групп 721 2
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
Strafor Commercial 4 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Глобэкс банк 47 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2224 3
Судебная власть - Judicial power 2369 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11069 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 665 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14237 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 1
Ноготков Максим 50 7
Малис Олег 81 6
Малис Александр 157 5
Прохоров Михаил 38 4
Тищенко Максим 5 1
Ельцов Виктор 1 1
Усманов Алишер 301 1
Солодовников Денис 108 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Дубовсков Андрей 89 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Мамут Александр 131 1
Разумов Дмитрий 7 1
Яшин Владимир 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44950 3
Россия - РФ - Российская федерация 152908 3
Кипр - Республика 575 2
Нидерланды 3587 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 508 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6973 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 454 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1591 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17055 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8154 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6518 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5360 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1048 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2066 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще