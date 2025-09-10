Получите все материалы CNews по ключевому слову
Trellas Enterprises
УПОМИНАНИЯ
Trellas Enterprises и организации, системы, технологии, персоны:
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
|Ноготков Максим 50 7
|Малис Олег 81 6
|Малис Александр 157 5
|Прохоров Михаил 38 4
|Тищенко Максим 5 1
|Ельцов Виктор 1 1
|Усманов Алишер 301 1
|Солодовников Денис 108 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Мамут Александр 131 1
|Разумов Дмитрий 7 1
|Яшин Владимир 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.