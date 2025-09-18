«Связной» готовит мировое соглашение по долгу на 26 миллиардов с офшором из «Москва-сити»

Обанкротившаяся сеть «Связной» заключает мировое соглашение со своими самым активным кредитором, которому задолжала 26 млрд руб. Офшор «Белгравиан Инвестментс» связывали с застройщиками «Москва-сити». Всего ритейлер задолжал более 43 млрд руб., его активов на погашение долгов вряд ли хватит.

Неожиданный мир

ООО «Сеть Связной», операционная компания группы «Связной», заключает мировое соглашение с офшором с Виргинских островов — «Белгравиан Инвестментс Лтд» в рамках дела о банкротстве. «Связной» пошел на условия, выдвинутые самым крупным его кредитором, которому задолжал почти 26 млрд руб.

«Заключить мировое соглашение в редакции кредитора «Белгравиан Инвестментс» и обратиться в арбитражный суд с соответствующим ходатайством», — говорится в решении собрания кредиторов, которое состоялось в сентябре 2025 г. С документом из ЕФРСБ ознакомился CNews.

На сентябрь 2025 г. в реестре находятся требования к должнику на более, чем 43 млрд руб., свидетельствуют данные ЕФРСБ. На июнь 2024 г. задолженность «Сети Связной» по налогам достигала 1,5 млрд руб., долг перед работниками — 500 млн руб., следует из материалов банкротного дела. Среди сотен кредиторов поставщики и арендодатели, в том числе ООО «Купишуз», ООО «Цифровые девайсы», ООО «Глобал молл» и другие.

Расплатиться со всеми вряд ли удастся. Балансовая стоимость конкурсной массы должника на 20 мая 2024 г. — 289 млн руб. На конец 2023 г. активы компании оценивались в 7 млрд руб.

Происхождение долгов

Долг на 26 млрд руб. был включен в реестр требований кредиторов в апреле 2024 г. Арбитражный суд Москвы указывал, что требования возникли на основании договоров цессии (уступка прав требований) от 31 октября 2022 г. В частности, они вытекали из договора займа от 2019 г. между ООО «ЮэСэМ Телеком», входившем по состоянию на февраль 2022 г. в холдинг Алишера Усманова, и «Сеть Связной», договоров поручительств между «Мегафоном» и «Сеть Связной», в том числе перед «Альфа-банком», дилерских соглашений между «Мегафоном» и «Сеть Связной», следует из материалов суда.

«ООО «ЮэСэМ Сити» часть полученных требований от «Мегафон» и «ЮэСэМ Телеком» уступило компании «Белгравиан Инвестментс» в счет продажи акций компании АО «Флэйнер-Сити» (один из застройщиков «Москва-сити»), то есть компании «Белгравиан Инвестментс» приобрела требования к ООО «Сеть Связной» за счет акций действующей компании», — говорится в материалах суда.

След Усманова

Офшор «Белгравиан инвестментс» связывали со строительством объектов в «Москва-сити», в том числе структурами Алишера Усманова, партнером которого некоторое время был совладелец «Связного» Олег Малис. РБК указывало, что между собственниками башни «Империи» (бизнесменами Олегом Гранкиным и Павлом Фуксом, которые владели объектом 50% на 50%) ранее произошел корпоративный конфликт. В этот спор вмешалась группа Solvers Олега Малиса, которая выкупила проект в 2014 г.

В 2014 г. «Ведомости» также называли Алишера Усманова одним из партнеров Малиса по строительным проектам в «Москва-сити». Это подтверждал и сам Малис. По его словам, структуры Усманова выдали кредит одному из девелоперских проектов «Москва-сити».

В конце 2022 г. «РИА Новости» сообщали, что «Белгравиан инвестментс» владеет АО «Флэйнер-Сити», одним из застройщиков «Москва-сити». На тот момент руководил обществом Сергей Четвериков, который также являлся гендиректором ООО «Сити-девелопемент». Последней владела холдинговая компания «ЮЭСЭМ», которая на тот момент на 49% принадлежал Алишеру Усманову, указывало агентство. Но в настоящее время некоторые из структур преобразована и отданы физлицам, или же их собственники скрыты.

Долг платежом красен

У обанкротившегося «Связного» помимо сотен кредиторов с многомиллиардными требованиями нашлись и крупные должники, среди которых снова структуры, связанные с Малисом. В том числе долг Trellas Enterprises, который контролировал этот предприниматель, самый крупный — 21 млрд руб. Его собирается выкупить ООО «ЦОП «Гарант», структура победила в ходе торгов и собирается забрать дебиторку с дисконтом в 98%. Кто стоит за юркомпанией в уставным капиталом в несколько десятков тысяч рублей — не известно.

Как проходило банкротство

Арбитражный суд Москвы признал головную структуру сети «Связной» — ООО «Сеть Связной» банкротом в 2023 г. по ее собственному заявлению. По состоянию на 20 января 2025 г. в реестр требований кредиторов, по данным конкурсного управляющего, включено 545 требований из заявленных 876 (без учета оставленных без движения и возвращенных заявлений), следует из материалов банкротного дела. На момент подачи заявления о банкротстве долги ритейлера перед контрагентами, среди которых Альфа-банк, Совкомбанк, Merlion, «Вымпелком», «Ситилинк» превышали 15 млрд руб., писал «Коммерсант». Олег Малис получил контроль в «Связном» после того, как компания основателя Максима Ноготкова не смогла вернуть кредит группе «Онэксим» на $127 млн с учетом процентов. «Онэксим» переуступил этот пакет группе Solvers Малиса. Ноготков так и не смог оспорить это решение, и ритейлер перешел под контроль Малиса. В 2017 г. совладельцы «Евросети» договорились разделе компании. «Вымпелком» забрал половину салонов и выплатил «Мегафону» в счет долгов «Евросети» 1,25 млрд руб. Сама «Евросеть» осталась у «Мегафона», писал CNews. Через год владельцы «Евросети» и «Связного» договорились о слиянии двух компаний. При этом контроль над объединенной структурой должен был получить Олег Малис. В результате сделки «Евросеть» перестала существовать, а все ее точки были переименованы в «Связной».