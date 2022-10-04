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Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн»

Блокчейн-разработчик и интегратор «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра») расширяет руководящий состав компании, сообщили CNews представители «Мастерчейн». Новую должность заместителя генерального директора занял Максим Тищенко, экс-директор департамента информационных технологий (ДИТ) Банка России.

Максим Тищенко приступил к своим обязанностям 4 октября 2022 г.. На новом посту он сосредоточится на формировании и достижении стратегических целей компании, развитии партнерской сети, реализации крупных инфраструктурных проектов национального значения, а также на выстраивании отношений с государственными компаниями и органами власти.

«В сегодняшних реалиях значимость интеграции распределенных реестров в российскую экономику сильно возросла. Я рад присоединиться к команде "Мастерчейн", которая дольше всех на российском рынке занимается развитием технологии и предлагает инструменты по ее применению для решения задач разных отраслей и государства в целом. Уверен, что мой опыт, накопленный более чем за 20-лет работы в Банке России, позволит компании "Мастерчейн" достигнуть поставленных целей в области государственных блокчейн-инициатив», – комментирует Максим Тищенко, заместитель генерального директора компании «Мастерчейн» .

Максим Тищенко работал в Банке России с 1995 по 2017 гг., где прошел путь от инженера-программиста в региональном центре информатизации до директора ДИТ в центральном аппарате. После ухода из Банка России занимал пост управляющего директора по автоматизации процессов аудита и контроля в Промсвязьбанке (ПСБ).

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«Пополнение команды сильным менеджером в области реализации государственных проектов – важный этап развития нашей компании при переходе к промышленной эксплуатации платформы "Мастерчейн 2.0" и прикладных решений на ее основе. Интеграция в государственную инфраструктуру новой технологии – непростой процесс, требующий глубокой погруженности в специфику работы госзаказчиков и внимательного отношения к деталям. Мы рады приветствовать Максима в нашей компании и желаем ему ярких профессиональных достижений в сфере блокчейн-технологии», – комментирует Игорь Кузьмичев, генеральный директор компании «Мастерчейн».

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