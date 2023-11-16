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После проверки Генпрокуратуры Wildberries пошел навстречу покупателям и смягчил жесткие правила торговли

Генпрокуратура завершила проверку в отношении Wildberries. После проверки маркетплейсу пришлось не только отменить комиссию за оплату картами Visa и MasterCard, но и ввести дополнительные преференции покупателям. Теперь можно, например, не проверять качество покупки при получении и отказаться от любого купленного товара, даже от технически сложных устройств.

Новости от маркетплейса

Генпрокуратура завершила проверку в отношении Wildberries, по итогам которой маркетплейс изменил около 20 положений, которые регламентируют взаимоотношения между ним, продавцами и покупателями, пишет Forbes, ссылаясь на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. Изменения в основном касаются доставки и возврата купленного товара. Все они лояльны к покупателю.

У Генпрокуратуры возникли вопросы к Wildberries после введения комиссии 3% за оплату картами Visa и MasterCard. «Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним», — сообщили тогда CNews представители маркетплейса.

13 октября 2023 г. Forbes сообщил, что Wildberries отменит комиссию за оплату покупок картами Visa и Mastercard вернет клиентам уже удержанные средства.

Для покупателей

Теперь покупатель не будет обязан проверять качество товара при его получении, а датой возврата будет считаться день отказа от продукции. Срок доставки может быть продлен только по согласованию продавца с потребителем. Сокращен срок рассмотрения претензии о его замене товара до семи дней. Можно будет отказаться от любой покупки, даже если это технически сложное устройство.

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Фото: Wildberries
Wildberries изменил 20 правил торговли

Плата за обратную доставку при возврате сохранится, но будет взиматься только для крупногабаритных товаров, а также для поступивших из удаленных регионов. Введение платы также возможно в случае, у покупателя низкий процента выкупа товаров.

Это позволяет сократить логистические издержки продавцов и сохранять низкий уровень цен на площадке, подчеркнули изданию в пресс-службе маркетплейса. В Генпрокуратуре отметили, что покупатель должен быть проинформирован о сумме обратной доставки в момент оформления заказа.

Для продавцов

Хорошей новостью для всех назвал эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов то, что теперь покупатель при возврате может знать заранее, во сколько обойдется его стоимость. Мнение он высказал на радио «Коммерсант FM».

«Однозначно плохая новость в том, что теперь проверять качество товара можно не только в пункте выдачи, но и, скажем, дома. Поскольку именно на этом этапе чаще всего происходит подмена товара. В выигрыше остаются только мошенники», — считает Бобцов.

«Wildberries не может обеспечить адекватный возврат товаров покупателями через площадку продавцу. Все сталкивались с тем, что ошибка присутствует как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. Купили две пары обуви разного размера, померили — одна не подошла, но по ошибке могли положить один ботинок одного размера, второй ботинок — другого. Адекватный возврат уже здесь не обеспечен, поэтому я думаю, что издержки у продавцов вырастут. Это будет отражаться на цене», — сказал на «Бизнес FM» исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко.

Анна Любавина

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