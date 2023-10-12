Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries ввела 3-процентную комиссию за оплату картами Visa и MasterCard, которыми можно легально пользоваться в России – все крупнейшие банки продолжают обслуживать их. Сделано это без предварительных уведомлений – владельцев таких карт просто поставят перед фактом непосредственно при оплате товара, и им придется делать выбор – или отказаться от покупки и сделать заказ на другой платформе, или выдать Wildberries дополнительные деньги из своего кошелька.

Wildberries отличилась

Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслуживают их карты и даже продлевают их. У журналиста CNews есть карта Visa в Сбербанке, она была продлена автоматически на два года после истечения срока действия, а также карта MasterCard в «Тинькофф» – представители банка заверили, что она получит пролонгированный срок действия, и переходить на российскую платежную систему «Мир» не придется.

«Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним», – сообщили CNews в Wildberries.

«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и MasterCard ООО «Вайлдберриз банк» (ОГРН: 1020100002340) будет взиматься вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк»», – говорится на сайте Wildberries в разделе «Способы оплаты».

Фото: FreePik Многих россиян будет ждать очень неприятный сюрприз при оплате товаров на Wildberries

Официальных рассылок о внедрении комиссии Wildberries не делала. Новые меры действуют с 9 октября 2023 г., и для многих россиян это станет огромной неожиданностью – их просто поставят перед фактом, что нужно будет заплатить площадке дополнительные деньги просто потому, что карты у них не той платежной системы.

Комиссия за оплату при помощи Системы быстрых платежей и картами «Мир» комиссия на Wildberries не взимается. По словам представителей Wildberries, в настоящее время 89% всех транзакций на площадке приходятся на СБП, «Мир» и SberPay.

Крайне опасный прецедент

На момент публикации материала комиссию за пользование Visa и Mastercard из всех крупных маркетплейсов ввела только Wildberries. Редакция CNews не обнаружила упоминания о ней в условиях работы Ozon, «Яндекс маркет» и «Мегамаркет» (бывший «Сбермегамаркет». Таким образом, Wildberries создала опасный прецедент.

Редакция CNews обратилась к представителям «Яндекс маркет» с вопросом, намерены ли они следовать примеру конкурента, и ожидает ответа. «"Мегамаркет" не планирует вводить комиссии для покупателей при оплате картами Visa и Mastercard», – сообщили CNews представители «Мегамаркета». В Ozon от комментариев отказались.

На вопросы редакции о том, почему пользователей никто не предупредил заранее при том условии, что карты Visa и MasterCard можно использовать в России, и не боится ли Wildberries резкого оттока пользователей, представители торговой площадки на момент выхода материала не ответили.

Новые условия оплаты товаров на Wildberries

Редакция также направила запрос на уточнение количества клиентов с картами Visa и MasterCard в ряд крупнейших российских банков.

На те же грабли

У Wildberries уже есть опыт в дискриминации россиян, пользующихся картами Visa и MasterCard. В августе 2021 г., когда обе платежные системы еще официально работали в России, площадка внезапно, как и сейчас, внедрила комиссию по оплате с таких карт.

На тот момент размер комиссии составлял 2%, что меньше нынешних поборов, но уже тогда шквал негатива со стороны пользователей был настолько мощным, что Wildberries быстро развернулась на 180 градусов и отменила комиссию. И это при том условии, что на тот момент курс рубля еще не ушел в свободное падение, а цены на товары еще не взлетели до небес.

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С точки зрения действующего российского законодательства нововведение Wildberries может быть признано грубым нарушением Закона о защите прав потребителей, согласно которому продавец, в данном случае Wildberries, не имеет права «устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты», сообщил «Ведомостям» юрист фирмы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко.

Впрочем, два года назад, когда была введена первая комиссия, государство встало на сторону Wildberries. Роспотребнадзор выдал официальное заключение, что площадка ничего не нарушила, следовательно, ситуация может повториться вновь.

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По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, с учетом того, что все расчеты по картам Visa и Mastercard проводятся на территории России через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), то разницы между транзакциями по картам Visa, Mastercard или «Мир», для торговой быть не должно, сообщил он «Ведомостям».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко заявил изданию, что ввод комиссии за использование карт одной платежной системы при отсутствии оной при оплате картами другой системы чревато для Wildberries штрафом от 30 до 50 тыс. руб. за нарушение ч. 4 ст. 14.8 КоАП. («нарушение иных прав потребителей»). Он добавил также, что россияне имеют полное право требовать с Wildberries возврат комиссии.

Дурной пример заразителен

Wildberries – пока единственная крупная торговая площадка, которая решила переложить часть своих расходов на россиян и ввела комиссию за оплату картами Visa и MasterCard. В сфере мобильной связи есть очень похожий случай – в январе 2023 г. МТС ввел комиссию за пополнение баланса, оставив абонентам лишь пару не самых удобных способов бесплатного пополнения. Позже эта практика распространилась на оплату других сервисов МТС, включая проводной интернет и телевидение.

Ни один из трех других крупнейших операторов связи («Билайн», «Мегафон» и Tele2) не стал брать пример с МТС. Вернее, Tele2 намеревался ввести подобную комиссию, но весьма оперативно от этой идеи отказался.

Комментарий Wildberries

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Wildberries. Он приведен без изменений.

«С 10 октября при оплате заказов на Wildberries с помощью карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных в России, взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, в размере 3% от стоимости покупки. Изменение коснулось только российских владельцев карт международных платежных систем. При этом, у покупателей всегда есть возможность воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных вознаграждений.

Среди них – карта «Мир», Система быстрых платежей и SberPay (два последних доступны и для держателей карт Visa и Mastercard). Как мы видим, на данный момент 89% всех транзакций на Wildberries приходятся на СБП, Мир и SberPay.

Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России. Для клиентов, которые желают оплачивать картами Visa и Mastercard, доступен способ оплаты, условия которого отражены в оферте, предоставленной банком, проводящим платеж. Детали по проведению операций с помощью остальных доступных способов оплаты приведены в оферте Wildberries».