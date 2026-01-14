Разделы

Горбунов Дмитрий


СОБЫТИЯ


14.01.2026 Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре 1
19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли 1
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 1
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров» 1
23.08.2022 В России создадут реестр недопустимых нарушений кибербезопасности 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
04.12.2020 «Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС 1
25.02.2004 "Мастертел" укрепляет руководство "Универсальных карточных технологий" 1
28.04.2001 Московская неделя высоких технологий 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Горбунов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Короткая ссылка
