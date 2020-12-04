«Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС

«Ингосстрах» и MAINS Lab подвели итоги проекта по автоматизации процесса обработки тендеров по ДМС.

Более года назад компания «Ингосстрах» и MAINS Lab стартовали проект, направленный на ускорение и упрощение процесса работы с тендерами по ДМС. Основным драйвером автоматизации стало использование технологии нечеткого поиска, позволившей сопоставлять требования корпоративного клиента по покрытию и составу клиник в программе ДМС и возможности страховой компании – наличие договорных отношений с клиниками и покрываемые в них риски.

За прошедшие 12 месяцев в рамках проекта было отработано более 250 тендеров, содержащих более 300 тыс. комбинаций различных наименований клиник и объемов помощи. Результатам стало ускорение процесса предобработки тендеров в 3 раза (с 3х до 1 дня). Компании договорились пролонгировать проект на следующий год, поскольку достигнутый эффект полностью отвечает стратегии компании по автоматизации бизнес-процессов.

Директор по продажам департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Дмитрий Горбунов считает, что ключевым результатом станет «качественное улучшение отработки тендеров, т.к. ускорение процесса распознавания тендера дает нам возможность больше времени тратить на совершенствование качества нашего предложения для каждого нового корпоративного клиента по ДМС».

Генеральный директор Mains Lab Юрий Кувшинов отметил, что «ключевым фактором успеха стало наличие опыта по внедрению аналогичных проектов в других страховых компаниях. База синонимов, учет историчности наименований клиник, постоянное обучение на новых данных позволяет постоянно ускорять процесс и достигать качества, близкого к 100%».