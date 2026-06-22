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MainsGroup Mains Insurance Brokers & Consultants МСБК Мэйнс Страховые Брокеры И Консультанты MAINS Lab Мэйнс Лаборатория
Mains Lab (ГК Mainsgroup) — ИТ-компания, разрабатывающая решения на базе искусственного интеллекта для индустрий медицинского и автомобильного страхования. Пул решений включают продукты для автоматизации согласования медицинских услуг, медицинского андеррайтинга, поиска завышений в медицинских счетах и расчета ущерба авто по фото.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 5 000 ₽*
СОБЫТИЯ
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MainsGroup и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
|McKinsey & Company Int 290 1
|Кувшинов Юрий 8 8
|Таланова Галина 1 1
|Скурихина Анастасия 2 1
|Витько Олег 4 1
|Озеров Павел 1 1
|Савин Андрей 14 1
|Попов Дмитрий 39 1
|Горбунов Дмитрий 9 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|Allied Market Research 22 1
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