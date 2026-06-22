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MainsGroup Mains Insurance Brokers & Consultants МСБК Мэйнс Страховые Брокеры И Консультанты MAINS Lab Мэйнс Лаборатория

MainsGroup - Mains Insurance Brokers & Consultants - МСБК - Мэйнс Страховые Брокеры И Консультанты - MAINS Lab - Мэйнс Лаборатория

Mains Lab (ГК Mainsgroup) — ИТ-компания, разрабатывающая решения на базе искусственного интеллекта для индустрий медицинского и автомобильного страхования. Пул решений включают продукты для автоматизации согласования медицинских услуг, медицинского андеррайтинга, поиска завышений в медицинских счетах и расчета ущерба авто по фото. 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.06.2026 Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов 1
16.04.2026 Mains запустил первый цифровой агрегатор для выбора программ ДМС 1
30.07.2025 «Цифровым» страховщикам доверяют 58% россиян 2
24.06.2025 У 40% россиян после утечки данных пытались взломать аккаунты 1
24.01.2025 Москвичи больше любят ChatGPT, а петербуржцы — нейросеть «Кандинский» 1
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
19.10.2023 ИИ-решение Mains Lab выявило мошенничество с ДМС 5
09.06.2022 ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения 2
09.03.2022 «Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС 2
02.04.2021 ИТ-решение Mains Lab помогло «Росгосстраху» в 2,5 раза увеличить количество найденных завышений стоимости в счетах по ДМС 2
21.01.2021 Mains Lab получила грант в размере 20 млн рублей от ФСИ 2
21.12.2020 В России появится технология для направления на страховой ремонт за 20 минут 2
04.12.2020 «Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС 2
19.08.2020 Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС 2
10.04.2017 Систему Traft-OnLine адаптируют для работы со страховыми компаниями 1

Публикаций - 15, упоминаний - 27

MainsGroup и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
McKinsey & Company Int 290 1
Ингосстрах СПАО 472 2
Traft - Трафт 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 428 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 247 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7776 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3750 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6434 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6316 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4656 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 960 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 463 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 1
3GPP - LBS - Location Based Services 108 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 210 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12040 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3936 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1114 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1007 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 381 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5074 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2320 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 518 1
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Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 453 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1634 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7318 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2556 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10096 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5557 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1095 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Bloomberg 1603 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Allied Market Research 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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