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Сафонов Лука
Сафонов Лука и организации, системы, технологии, персоны:
|Дбар Федор 37 3
|Хайретдинов Рустэм 83 3
|Лукацкий Алексей 120 2
|Путин Владимир 3213 1
|Оганесян Ашот 125 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Горелкин Антон 98 1
|Наумов Евгений 38 1
|Волков Алексей 51 1
|Малахов Александр 20 1
|Дворянский Александр 18 1
|Павлов Алексей 20 1
|Бабин Ярослав 13 1
|Гилев Сергей 14 1
|Михайлова Анна 10 1
|Непочатова Елена 18 1
|Шумакова Оксана 2 1
|Горбунов Дмитрий 8 1
|Чич Шамиль 11 1
|Кузьменко Василий 1 1
|Нерадько Александр 4 1
|Мельников Алексей 62 1
|Соснина Ольга 1 1
|Лебедь Сергей 22 1
|Маценко Максим 1 1
|Ведомости 1045 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 1921 4
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