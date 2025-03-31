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Сафонов Лука


31.03.2025 Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров» 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
03.10.2024 «Гарда WAF» ускоряет безопасное развитие платформы корпоративной связи IVA Technologies 1
11.04.2024 ГК «Гарда» представила Web Application и API Firewall собственной разработки. 1
19.03.2024 «Гарда» выводит на рынок решение для защиты веб-приложений «Гарда WAF» 1
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров» 1
24.01.2023 VK первой в России разместилась на всех отечественных платформах по поиску уязвимостей 1
16.01.2023 Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза 1
15.09.2022 Каждая вторая госструктура России атакована хакерами. Каждая третья - многократно 1
11.08.2022 МТС сманивает топ-менеджеров из «Касперского» и «Моего офиса», чтобы создать большую ИБ-компанию 1
18.07.2022 В России легализуют хакеров, но не всех 1
30.03.2022 В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров 1
29.03.2022 Росавиация после хакерской атаки перешла на бумажный документооборот и отправку писем через «Почту России» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Сафонов Лука и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 5
Ростелеком 9821 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 964 3
Код Безопасности 634 3
InfoWatch - Инфовотч 1028 2
Информзащита 776 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 335 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 420 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 1
HackerOne 32 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 279 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 133 1
Fortinet 393 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
ИКС 326 1
Cisco Systems 5136 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 295 1
Check Point Software Technologies 766 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Schneider Electric 576 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 245 1
Почта России ПАО 2134 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 705 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
Unsplash 896 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
АЮР - Ассоциация юристов России 44 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3169 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2028 5
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 228 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 674 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1172 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2236 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 490 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 671 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2280 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2207 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3991 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5807 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8243 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3224 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16263 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4805 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 153 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7478 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1282 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2052 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5336 4
FreePik 1071 3
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 5 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 271 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 85 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 56 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1811 1
Новые облачные технологии - МойОфис 800 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 42 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 746 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
VK RuStore - Рустор 362 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 59 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 51 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 80 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
Дбар Федор 37 3
Хайретдинов Рустэм 83 3
Лукацкий Алексей 120 2
Путин Владимир 3213 1
Оганесян Ашот 125 1
Прибочий Михаил 44 1
Горелкин Антон 98 1
Наумов Евгений 38 1
Волков Алексей 51 1
Малахов Александр 20 1
Дворянский Александр 18 1
Павлов Алексей 20 1
Бабин Ярослав 13 1
Гилев Сергей 14 1
Михайлова Анна 10 1
Непочатова Елена 18 1
Шумакова Оксана 2 1
Горбунов Дмитрий 8 1
Чич Шамиль 11 1
Кузьменко Василий 1 1
Нерадько Александр 4 1
Мельников Алексей 62 1
Соснина Ольга 1 1
Лебедь Сергей 22 1
Маценко Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Беларусь - Белоруссия 5762 1
Украина 7645 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1292 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2861 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2767 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 690 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 230 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
Импортозамещение - параллельный импорт 503 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 1
Ведомости 1045 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1921 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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