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Убытки от сбоев на производственных предприятиях в 2024 году сократились на 35%

Компания «Монк Диджитал Лаб» провела аналитическое исследование по эффективности использования систем по ИТ-мониторингу в производственной отрасли в России по итогам 2024 г. Эксперты выявили, что в 2024 г. убытки от сбоев на производственных предприятиях, использующих проактивный ИТ-мониторинг и системы наблюдаемости в полной мере, уменьшились на 35% по сравнению с 2023 г. Кроме того, эксперты «Мону Диджитал Лаб» обнаружили, что время простоя сократилось на 25%. Рост эффективности использования оборудования на производственных предприятиях вырос на 15%, вследствие своевременной диагностики и выверенных регламентов техобслуживания. Для анализа были использованы данные клиентов «Монк Диджитал Лаб». Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

В 2024 г. в среднем на одной производственной линии было зафиксировано убытков на сумму около 37 млн руб., которые снизились на 13 млн руб. из-за использования проактивного ИТ-мониторинга. В крупных металлургических и химических производствах на одной линии убытки могли достигать 100-150 млн руб., и в этом случае использование современных средств анализа и обработки данных позволило предприятиям сэкономить десятки млн руб.

Производственные компании сталкиваются с огромным количеством различных сбоев. Это могут быть поломки технологического оборудования, перебои в электропитании и нарушения работы систем охлаждения, сбои в ИТ-инфраструктуре. Также возможны человеческие ошибки при настройке или обслуживании автоматизированных систем. Даже кратковременная остановка одной технологической линии может иметь эффект домино и приводить к серьезным потерям во всей цепочке производства.

Сбои на производственных предприятиях обычно приводят к масштабным негативным последствиям. Любой простой оборудования ведет к росту расходов и непредвиденным убыткам. Прежде всего, могут возникнуть прямые финансовые потери из-за остановки производственного цикла и невыполнения обязательств перед заказчиками. Также может произойти порча сырья и продукции, если инцидент происходит во время критических этапов производства. Серьезной проблемой для компаний может стать увеличение расходов на ремонт и срочную логистику запчастей. Наконец, возможен риск штрафных санкций и снижение репутации в случае срыва сроков поставок. Убытки от сбоев могут измеряться миллионами рублей. Это особенно критично в отраслях с непрерывным циклом производства, например в металлургии или пищевом производстве.

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Цифровизация

ИТ-мониторинг помогает производственным компаниям уменьшить убытки от сбоев. В первую очередь, снижение убытков достигается за счет предотвращения аварийных ситуаций. Система предиктивного анализа (predictive maintenance) сигнализирует о нестандартных нагрузках и износе оборудования заранее. Также ИТ-мониторинг способствует сокращению времени простоя. Автоматическое переключение на аварийные мощности и быстрое реагирование на инцидент позволяют избежать длительных остановок. Помимо этого, благодаря использованию систем мониторинга возможна минимизация брака. Постоянный контроль параметров качества позволяет снизить риск выпуска дефектной продукции. Наконец, современные решения в области мониторинга помогают осуществить оптимизацию логистики и техобслуживания. Плановое сервисное обслуживание, основанное на реальном состоянии машин и механизмов, обходится дешевле и надежнее аварийных ремонтов.

«Проведя данное исследование, мы убедились, что внедрение проактивного мониторинга и систем наблюдаемости - это не только способ повысить надежность производства, но и реальный инструмент улучшения финансовых показателей в условиях жесткой конкуренции», — сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».

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