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«Ростелеком» создает проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разрабатывает системный проект информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры для XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Стоимость работ составит 23,3 млн рублей.

«Информационно-телекоммуникационные системы — это существенная часть эффективного и безопасного проведения Универсиады. Подготовленная Минцифры России и областным правительством концепция создания информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры в целях подготовки и проведения Универсиады даст мощный стимул развитию экономики Екатеринбурга и Свердловской области. Поэтому у нас очень высокие требования к методикам обследования существующей инфраструктуры, а также созданию системного проекта, находящегося на стадии реализации. То, что эти работы ведет “Ростелеком” — ведущий цифровой провайдер, уже имеющий аналогичный опыт работы в Красноярске, — гарантия высокого качества и компетентности», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

«Универсиада-2023 — знаковое событие региона. Нам важно создать детальный и масштабный проект, который станет основой цифрового развития ключевых спортивных, логистических и образовательных объектов Екатеринбурга и области. Основная часть разработанных решений может быть использована и в дальнейшем. Например, развернутая в рамках проекта Единая информационная система с оперативным центром для проведения мероприятий сможет эффективно координировать работу городских ведомств и служб после завершения Универсиады», — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома» Сергей Гусев.

До 14 декабря 2020 года технические специалисты компании создадут системные проекты для различных блоков: от сервисов по регистрации участников и волонтеров, бронированию и продажи билетов до организации трансляций соревнований, хранения данных, видеонаблюдения, обеспечения безопасного доступа на стадионы «Екатеринбург Арена» и «Калининец», «Екатеринбург-Экспо», транспортные узлы (аэропорт «Кольцово» и железнодорожный вокзал), объекты деревни Универсиады.

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