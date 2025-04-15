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ЕКАД Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога
ЕКАД и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
|МегаФон 9141 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 1
|МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 2
|Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 88 1
|Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
|Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
|Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
|Екатеринбургский метрополитен 7 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
|Пахоми Яков 4 1
|Елизаров Андрей 16 1
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