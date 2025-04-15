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ЕКАД Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога



15.04.2025 ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги 1
21.11.2024 «Ситидрайв» расширил радиус поездок до 2 000 км на все авто в парке, кроме электромобилей 1
23.08.2023 В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи 1
22.08.2019 МТС построила indoor-сеть в первом на Урале аутлет-центре 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ЕКАД и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
МегаФон 9141 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 88 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
Екатеринбургский метрополитен 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2826 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2949 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1678 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
Пахоми Яков 4 1
Елизаров Андрей 16 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 3
Россия - РФ - Российская федерация 147350 3
Россия - УФО - Свердловская область 1555 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1569 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1033 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1594 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 602 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 580 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5607 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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