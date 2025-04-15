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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172976
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Дмитриев Евгений



15.04.2025 ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги 1
27.04.2023 «1С-Рарус» представила новый сервис «Система подсчета посетителей» 1
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дмитриев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ Золотая Корона 359 1
8373 1
1С-Рарус 893 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1290 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2213 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4214 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Федорова Олеся 63 1
Вирченко Андрей 3 1
Израиль 2745 1
Греция - Греческая Республика 984 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Таджикистан - Республика 876 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Грузия 1249 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Узбекистан - Республика 1764 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Украина 7650 1
Казахстан - Республика 5607 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Турция - Турецкая республика 2399 1
Абхазия - Республика 172 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Монголия 353 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1290 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2782 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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