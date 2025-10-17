«1С-Рарус» провела исследование эффективности дроп-дисплеев в обувной сети

Эксперты «1С-Рарус» провели исследование эффективности рекламы на дроп-дисплеях в сети магазинов обувного ритейлера в трех крупных ТЦ Москвы. Системы видеоаналитики показали: несмотря на изменения трафика торговых центров, дроп-дисплеи стабильно привлекают внимание покупателей и способствуют росту посещаемости магазинов сети.

Дроп-дисплеи способствуют увеличению посещаемости розничных магазинов. К таким выводам пришли эксперты «1С-Рарус».

В 2025 г. в сети магазинов одного из fashion-ритейлеров было установлено оборудование с цифровыми экранами (дроп-дисплеи) для показа статического или динамического контента.

Оборудование обеспечивает оперативный запуск и адаптацию рекламных кампаний под актуальные тренды, а также предоставляют покупателям информацию об изменениях ассортимента, новинках и сезонных коллекциях.

Компания «1С-Рарус» провела исследование оценки влияния дроп-дисплеев на входящий поток. Что это — дань моде или действительно эффективный инструмент для привлечения трафика?

Объектом исследования стали магазины в трех крупнейших торговых центрах Москвы.

Исследование проводилось с помощью специализированного оборудования и софта, позволяющего в режиме реального времени детально изучать поведение посетителей, отслеживая перемещение, задержки в различных зонах магазина, у витрин, торгового оборудования, касс.

Установка дроп-дисплеев привела к увеличению показателя Entry rate на 10% (отношение числа вошедших к числу проходящих мимо торговой точки), несмотря на изменения внешнего трафика торговых центров.

Рост посещаемости зон установки дисплеев во всех трех локациях составил 48%, а время пребывания посетителей увеличилось на 63%.

Евгений Дмитриев, руководитель отдела систем подсчета посетителей «1С-Рарус», сказал: «Перспективы развития цифровых технологий в ритейле выглядят многообещающе: по прогнозу аналитического портала precedenceresearch.com, в период с 2025 по 2034 г. среднегодовой темп роста мирового рынка цифровой рекламы составит 7,43%. Проведенное исследование наглядно демонстрирует высокую результативность применения управляемого контента в розничной торговле. Наши системы видеаналитики позволяют измерять влияние инструментов визуализации и других элементов розничной среды, способствуя оптимизации бизнес-процессов и росту продаж».