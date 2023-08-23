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В столице Урала к международному фестивалю студенческого спорта построили новые станции связи

Объекты Международного фестиваля университетского спорта, стартовавшего в столице Урала, обеспечили устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом. Инженеры «Мегафона» построили новые базовые станции на спортивных площадках, что позволит десяткам тысяч спортсменов и зрителей соревнований пользоваться цифровыми сервисами даже в часы-пик. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новые телеком-объекты были установлены в деревне Универсиады, где разместились тысячи спортсменов из разных стран. Мобильный сигнал охватил целый комплекс сооружений – Дворец водных видов спорта, современные общежития, тренировочное поле, медицинский и общественный центры.

Для обеспечения устойчивого покрытия внутри крупных объектов фестиваля техническая служба «Мегафона» установила индор базовые станции во Дворце Дзюдо и Центре художественной и эстетической гимнастики. Оставаться на связи или быть онлайн можно в многочисленных залах, холлах, раздевалках, трибунах или столовых. Такие же внутренние объекты связи работают во Дворце игровых видов спорта и на территории международного выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО.

«От качества мобильных услуг, в том числе, зависит общее впечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских локациях. По результатам замеров, сделанных нашими аналитиками, скорость мобильного интернета в Екатеринбурге сегодня может превышать 90 Мбит/с. Таких значений достаточно, чтобы вести онлайн-трансляцию событий, выкладывать фото, видео или разговаривать по видеосвязи», – сказал технический руководитель «Мегафона» в Свердловской области Яков Пахоми.

Кроме работ на объектах фестиваля студенческого спорта инженеры оператора улучшили покрытие в популярных туристических местах города. Скорость интернета на станциях метрополитена была увеличена в 3,5 раза, индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» в аэропорту «Кольцово» были подготовлены к повышенной нагрузке. Сеть также прокачали на ЕКАД, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах, а также в микрорайонах «Академический» и «Светлый».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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