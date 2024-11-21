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«Ситидрайв» расширил радиус поездок до 2 000 км на все авто в парке, кроме электромобилей

«Ситидрайв» расширил радиус поездок до двух тыс. км на все авто в парке, кроме электромобилей. Ранее в зависимости от тарифа, действовали ограничения по расстоянию в 250 км от границ города. Если пользователь планировал дальнюю поездку, то ему необходимо было выбрать подходящий автомобиль в приложении с помощью опции «Радиус». Теперь уезжать на расстояние до двух тыс. км можно на всех авто, кроме класса электро. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Поездки доступны для всех городов присутствия сервиса – Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга по территории России, за исключением некоторых регионов (список регионов доступен в договоре-оферте на сайте или в приложении «Ситидрайва»). Расстояние считается от кольцевых дорог городов (МКАД, КАД, ЕКАД) или аэропортов.

Спрос на дальние поездки традиционно растет в летний период. Пиковыми месяцами являются июль и август – спрос на них в среднем на 45% выше, чем в остальные месяцы. Большинство таких поездок совершается на расстояние до 500 км, однако около 10% пользователей выбирают путешествия на расстояния свыше 1,5 тыс. км в одну сторону. Самыми дальними поездками в этом году стали: Москва – Туапсе; Санкт-ПетербургМурманск; СочиВолгоград.

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