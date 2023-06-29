Плавучие «вышки» билайна обеспечили связью гостей «Алых парусов»

Праздник для выпускников традиционно привлек сотни тысяч гостей. При таком скоплении людей нагрузка на связь увеличилась в разы. Чтобы скорость мобильного интернета осталась комфортной для абонентов, билайн использовал базовые станции, установленные на воде.

Небольшие вышки специальной конструкции были смонтированы на пристанях у Дворцовой и Английской набережных. Они увеличили емкость сети в местах, где количество жителей и гостей города было особенно велико. Оборудование продолжит работать всё лето, и будет обслуживать туристический поток, увеличившийся в теплое время года.

Кроме того, специально для «Алых парусов» оператор установил дополнительные базовые станции на Дворцовой набережной, Дворцовой площади и возле Троицкого моста и провёл дополнительную настройку своей сотовой сети в центре города. Качество связи постоянно отслеживали технические специалисты.

В итоге, по данным билайна, за первые 2 часа мероприятия абоненты использовали столько трафика, сколько на территории проведения праздника обычно уходит за неделю. Оператор также проанализировал обезличенные данные трафика гостей праздника и выяснил, что в этом году среди самых популярных сервисов оказались youtube, ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники и ТикТок.

Директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Качественная связь во время «Алых парусов» особенно важна, так как она не только даёт возможность вести онлайн трансляции или публиковать фото, но позвонить или написать близким, чтобы не потеряться в толпе. На праздник съезжаются абоненты со всей страны, в центре города одновременно собираются более миллиона человек. Чтобы обеспечить связью такие масштабные мероприятия как «Алые Паруса» требуются нестандартные решения. Мы использовали как обычные, так и плавучие базовые станции, что помогло расширить стандартную емкость сети и поддержать привычный уровень качества на популярном празднике».

Реклама. beeline.ru