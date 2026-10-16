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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202809
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Марченко Максим

СОБЫТИЯ


16.10.2026 За поставки радиодеталей в Россию шведы арестовали россиянина и экстрадировали в США 1
27.04.2024 Двоих китайцев собираются посадить на 55 лет за вывоз из США оборудования для производства чипов 1
02.11.2023 Россиянина посадили в Европе в тюрьму за поставки электроники в Россию 1
19.09.2023 США арестовали россиянина за поставки микросхем в Россию. Ему грозит 100 лет тюрьмы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Марченко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 2
CGTC - Chengdu GaStone Technology Company 3 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 791 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 638 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4877 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3470 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11658 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2454 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22845 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3228 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 467 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1574 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8923 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 267 1
Night Vision - режим ночного видения 408 1
FreePik 1894 2
Петров Артур 4 3
Ramsey Ismail - Рэмси Исмаил 1 1
Трещев Александр 3 1
Покровский Иван 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55135 4
Кипр - Республика 639 3
Нидерланды 3778 2
Кипр - Ларнака 7 2
Нидерланды - Роттердам 46 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 2
Германия - Федеративная Республика 13314 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 2
Турция - ТРСК - Никосия 13 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 1
США - Калифорния 4846 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 78 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4060 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9164 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4108 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 386 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9005 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 675 2
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8925 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3909 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 279 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1302 3
Forbes - Форбс 1023 1
The Register - The Register Hardware 1803 1
Tom’s Hardware 625 1
РИА Новости 1045 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1157 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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