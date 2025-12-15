CorpSoft24 подвел итоги года на рынке ИТ

Российский ИТ-рынок вступает в фазу охлаждения, уверены эксперты CorpSoft24. По их словам, это происходит на фоне общего замедления темпов роста экономики, которое наблюдается на протяжении последних 18 месяцев. При этом по ряду сегментов ИТ-рынка ожидается сохранение или даже увеличение темпов роста. ОБ этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Ключевые факторы, влияющие на рынок — высокая ключевая ставка ЦБ и ужесточение налогового законодательства. «Экономическая ситуация заставляет компании откладывать крупные инвестиции и пересматривать планы расширения, — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24. — Высокая ключевая ставка, которая сегодня является инструментом борьбы с инфляцией, делает кредиты дорогими как для бизнеса, так и для населения. Это напрямую сдерживает инвестиции и спрос, особенно в секторах, сильно зависящих от заемного финансирования. Это, прежде всего, строительство, крупный ритейл, ИТ-инфраструктура».

Многие компании, по словам Константина Рензяева, замораживают найм на массовые позиции и сокращают инвестиции в расширение штата, хотя массовых увольнений при этом может и не происходить.

Замедление темпов роста заметно, в частности, в B2B-сегменте ИТ-рынка. По данным CorpSoft24, фокус постепенно смещается с масштабных внедрений на точечную оптимизацию и проекты с быстрой отдачей. Наибольший спад почувствуют производители и поставщики корпоративной ИТ-инфраструктуры, а также интеграторы, которые специализируются на долгосрочных проектах. Именно их доходы больше всего зависят от сокращения капитальных расходов крупных компаний, отмечает Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24. При этом он добавляет, что операционные расходы на поддержку текущих систем в 2026 г., скорее всего, сохранятся на стабильном уровне.

На фоне общего замедления отдельные сегменты будут продолжать расти, считают в CorpSoft24. Так, будут активно развиваться системы на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML), которые помогают автоматизировать процессы, анализировать данные и предоставляют возможности предиктивной аналитики (то есть, помогают прогнозировать развитие событий и принимать решения на основе данных). Эти решения дают прямой экономический эффект в виде снижения затрат или роста прибыли, а значит они останутся приоритетными для внедрения в российских компаниях.

Кроме того, в 2026 г. продолжит расти рынок дата-центров. «Объемы данных стремительно увеличиваются, а цифровизация бизнес-процессов — углубляется. Развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных требует значительных вычислительных ресурсов, которые предоставляют именно ЦОДы. А это значит, что спрос на их услуги, а также на их строительство и модернизацию, останется стабильно высоким», — сказал Денис Афанасьев. Тем более, что на текущий момент существует дефицит арендуемых площадей в ЦОДах, особенно в Центральном федеральном округе (ЦФО).

«Также точки роста будут смещаться в сторону сегментов, обеспечивающих не просто операционную эффективность, но и технологический суверенитет. Прежде всего, это кибербезопасность», — отметил Денис Афанасьев, добавляя также, что спрос на решения в области информационной безопасности во многом подстегивается ростом цифровой криминальной активности и ужесточением регуляторных требований.

Отдельно в CorpSoft24 обращают внимание на то, как рыночная ситуация влияет на стратегии импортозамещения. «С одной стороны, у некоторых компаний может появиться соблазн продлить срок эксплуатации иностранных систем из-за стоимости отечественных аналогов и сложности миграции. С другой — это же замедление заставит бизнес и государство еще больше ценить предсказуемость, независимость от внешних поставщиков и долгосрочную экономическую эффективность», — сказал Константин Рензяев. Это ускорит импортозамещение в сегментах, где есть зрелые российские аналоги, способные реально заменить иностранные продукты. Акцент сместится с «замещения ради замещения» на поиск решений, которые не уступают по функционалу и надежности, при этом позволяют снизить TCO (общую стоимость владения) в долгосрочной перспективе.