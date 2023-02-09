«Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения

«Сбер» представил набор инструментов SaluteVision Mobile SDK (software development kit), позволяющий российскому бизнесу и государственным организациям в короткие сроки встроить системы компьютерного зрения в свои мобильные приложения на Android и iOS. Технология создана компанией-партнером SberDevices. В основе SaluteVision Mobile SDK лежит собственная разработка Сбера — ML Computer Vision.

На данный момент библиотека инструментов предоставляется в открытом доступе и состоит из четырех моделей, которые могут обеспечить мобильные приложения возможностями определять границы документа и выделять их, сканировать и обрабатывать QR- и Aztec-коды, а также распознавать машиночитаемые паспорта. Все функции доступны на устройстве пользователя, без обращения на сервер, а значит, могут работать без подключения к интернету.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» Сбербанка, сказал: «SaluteVision Mobile SDK позволяет организациям из разных отраслей простым и удобным способом расширить функционал своих мобильных приложений и, как следствие, улучшить клиентский опыт. Пока мы открыли доступ только к четырем моделям, но даже эта конфигурация позволяет обогатить приложения важными для пользователей возможностями. Распознавание и автозаполнение полей паспортов очень актуально для банковского, юридического секторов, здравоохранения, для обеспечения государственных услуг. Возможность локализации документа на столе пригодится во многих HR-процессах, например, когда сотруднику необходимо качественно отсканировать документы и отправить в отдел кадров. А распознавание штрих-кодов используется повсеместно, в том числе при оплате через приложение. В будущем мы планируем расширить перечень наших моделей».

Библиотека SaluteVision Mobile SDK уже внедрена в мобильном приложении «Сбербизнес». Встроенные модели позволяют сканировать штрих-коды, обеспечивая быструю оплату через приложение, чем существенно экономят время пользователей. Внедрение SaluteVision Mobile SDK в приложение «Сбербизнес» повысило качество и скорость распознавания QR- и Aztec-кодов.