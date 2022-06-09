«Сбер» поможет бизнесу создать собственный голос

Команда SberDevices представила новую услугу — SmartSpeech YourVoice, — позволяющую в короткие сроки озвучить нешаблонный текст любого объема и сложности, учитывая интонации и паузы, синтезировать его и использовать в телефонии, на сайте, в мобильном приложении и других каналах взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Создание голоса

Для компаний, которые хотят иметь уникальный голос, формирующий у потребителя ассоциацию исключительно с их брендом, команда разработчиков предлагает пополняемую картотеку готовых голосов, из которых можно выкупить определенный голос, после чего он будет изъят из каталога и станет недоступным для других клиентов.

Одновременно с помощью SmartSpeech YourVoice за один месяц можно создать свой собственный голос, используя конкретного диктора, известную всем личность или, например, голос генерального директора компании. Для этого потребуется четырехчасовая запись диктора, чей голос будет использован для дальнейшего синтеза. Именно такой хронометраж позволяет научить систему озвучивать любое количество текста разной сложности.

Генерация речи

С помощью технологии SmartSpeech от SberDevices созданный или готовый голос преобразовывается в естественную речь и может быть использован во всех каналах компании, что позволяет экономить бизнесу время, финансовые затраты и другие ресурсы, необходимые для синтеза речи и озвучивания контента. Диктор не всегда может быть доступен для записи в студии, а также каждый его выезд влечет за собой дополнительные финансовые затраты. Использование SmartSpeech YourVoice решает эту проблему и позволяет в любой момент доозвучить необходимый контент.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Кроме того, SmartSpeech API предусматривает использование семи общедоступных голосов, в том числе на английском языке, из которых каждый может выбрать подходящий вариант под свои задачи и потребности.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» SberDevices: «SmartSpeech YourVoice — это еще один маркетинговый инструмент для бизнеса, повышающий для конечного потребителя ценность бренда. Ведь использование одного и того же голоса во всех каналах коммуникаций с клиентом вызывает доверие и повышает общую лояльность к бизнесу. Немаловажно и то, что использование уникального голоса может стать дополнительным средством защиты. При контакте с мошенниками клиент сможет быстро идентифицировать их по голосу и своевременно прекратить общение, что особенно актуально для банковского сектора. Также наша технология предусматривает возможность наложить на фон речи диктора звуковое сопровождение: пение птиц, шум моря или другую звуковую дорожку, которая поможет погрузиться в нужную атмосферу».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.