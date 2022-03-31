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«Сбер» запустил бот в Telegram для текстовой расшифровки аудиофайлов и голосовых сообщений

Команда SberDevices запустила бесплатный бот в Telegram, который конвертирует голосовые сообщения на русском языке в текстовый формат. Бот работает на основе технологии распознавания речи SmartSpeech и станет удобным инструментом для журналистов, копирайтеров, переводчиков и представителей других профессий, которые работают с текстами. Он позволит сэкономить часы работы, сократить рутину и значительно повысит эффективность при производстве контента. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Бот можно использовать как в личной переписке, так и добавлять в групповые чаты. Также бот обеспечивает расшифровку голосовых сообщений и загруженных одноканальных аудиофайлов на русском языке до 20 МБ в кодировках MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC и OggOpus.

Голосовое сообщение или файл преобразуются ботом в текст благодаря технологии распознавания речи (Automatic Speech Recognition, ASR) платформы SmartSpeech от SberDevices. Данная технология может применяться бизнесом в интерфейсах голосового ввода, например, на веб-сайтах.

В SmartSpeech есть также функция генерации речи, за нее отвечает технология Text to speech (TTS). Она позволяет озвучивать любые тексты и создавать звуковые ролики. Благодаря синергии этих технологий с помощью сервиса можно внедрить интерактивное голосовое меню (IVR), подключить голосового ассистента, использовать платформу в чатах и рекламных продуктах, озвучивать контент и команды голосового ввода.

smartspeech_bot.png

Telegram-бот «Сбера»

Платформа SmartSpeech ориентирована на компании разных размеров и направлений деятельности. Транспортная отрасль, медицина, eCommerce, EdTech, туризм, банкинг и многое другое могут ускорить свои рабочие процессы, оптимизировать внутренние ресурсы и сделать услуги более доступными для конечного потребителя.

Технологии платформы SmartSpeech уже применяются в «Сбере», например, в работе семейства виртуальных ассистентов «Салют», которые помогают пользователю с его запросами, умеют управлять финансами, заказывать еду, рекомендовать подходящий контент и многое другое. Также благодаря этой платформе клиенты по номеру 900 в любое время суток без ожидания ответа оператора могут решить стандартные вопросы, например, узнать баланс своей банковской карты.

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Безопасность

«Для бизнеса сейчас очень важно найти надежные и безопасные инструменты, которые позволят оптимизировать процессы в компании и одновременно повысят лояльность клиентов. Именно поэтому наша команда продолжает активно совершенствовать уже существующие продукты, такие как SmartSpeech, и работает над новыми решениями, которые смогут поддержать российский бизнес и значительно повысить его эффективность», – сказал Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» SberDevices.

Подключение компании к облачному API SmartSpeech предоставляет полный доступ ко всем возможностям продукта.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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