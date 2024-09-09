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ВДНХ перенесла СЭД в защищенное облако CorpSoft24

ВДНХ перенесла вычислительную инфраструктуру СЭД-системы «1С:Документооборот» в защищенное публичное облако CorpSoft24. Это позволило предприятию снизить операционные издержки и увеличить быстродействие системы, в которой могут работать до 700 пользователей одновременно. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ) – столичный выставочный комплекс. На сегодняшний день ансамбль ВДНХ представляет собой сложный комплекс зданий, сооружений, паркового хозяйства и других объектов.

CorpSoft24 – многолетний технологический партнер ВДНХ. Компанией был реализован ряд проектов в рамках программы цифровой трансформации выставки. Крупнейший из них – внедрение ERP-системы на платформе «1С:Предприятие 8», в которой работают 1000 сотрудников ВДНХ.

Как только создание нового информационного ландшафта ВДНХ было завершено, перед выставкой встала задача оптимизации вычислительных ресурсов, обслуживающих все перечисленные системы на базе «», повышение производительности и скорости их работы. Было принято решение о переносе системы СЭД в публичное защищенное облако CorpSoft24.

«Прежде, чем принять решение о переносе СЭД из частного облако в публичное, мы вместе со специалистами ВДНХ провели синтетические тесты. Они показали, что с точки зрения оптимизации и удобства поддержки перенос решения в облако CorpSoft24 выгоднее для выставки. Предварительные выводы были подтверждены уже в продуктиве», - сказал Александр Рудницкий, ведущий разработчик CorpSoft24.

По его словам, облачный переход был тщательно подготовлен, была выбрана подходящая конфигурации оборудования. Для этого использовались тестовые виртуальные машины на базе разных операционных систем (ОС) с различными параметрами оперативной памяти и ядер процессов.

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В частном облаке ВДНХ все базы SQL располагались на одном виртуальном сервере. Специалисты CorpSoft24 разделили виртуальные серверы по принципу – каждая база на отдельном выделенном сервере. Таким образом, нагрузка распределяется более эффективно, повышается безопасность системы.

Всего в публичном облаке CorpSoft24 было создано три виртуальных сервера для базы СЭД ВДНХ, что позволило системе справляться с нагрузкой до 700 пользователей одновременно. База работает на операционной системе Linux и СУБД PostgreSQL.

«Для ВДНХ облачный переход помимо улучшения производительности СЭД несет и снижение операционных издержек на поддержку системы. Теперь мы являемся провайдером и облачных мощностей, и технической поддержки, что удобно и выгодно для заказчика. Именно на такие долгосрочные технологические партнерства мы ориентируемся в работе с ключевыми заказчиками, принимая на себя всю ответственность за работу внедренных решений», - отметил Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

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