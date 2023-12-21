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Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение

Wone IT, мультивендорный ИТ-интегратор, и SberDevices, российская ИТ-компания полного цикла, заключили партнерское соглашение. Цели сотрудничества – развитие бизнеса партнеров, ускорение импортозамещения и автоматизация бизнес-процессов отечественных компаний.

В роли авторизованного партнера Wone IT будет заниматься продажей, внедрением и поддержкой флагманских В2В-решений SberDevices. Среди них: платформа корпоративных коммуникаций SberJazz; платформа речевых сервисов SaluteSpeech; платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot; платформа для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA; других продуктов для бизнеса, в основе которых лежат современные технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и речевые технологии.

Для повышения уровня компетенций все профильные специалисты Wone IT прошли обучение у вендора и могут самостоятельно проводить демонстрации решений. Для повышения качества интеграций SberDevices обеспечит внедряемым продуктам дополнительную поддержку на всех этапах проекта. Соглашением предусмотрено планирование и проведение совместных маркетинговых мероприятий. Wone IT, в свою очередь, уже развернула решения партнера в своей демо-лаборатории, предназначенной для демонстрации и тестирования отечественного ПО, а также их совместимости с другими решениями, в том числе уже внедренными у заказчиков.

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