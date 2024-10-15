На платформе SaluteJazz XR появился первый в России ЦОД в дополненной реальности

На платформе SaluteJazz XR создано 3D-пространство, которое представляет собой точную цифровую копию реального модульного центра обработки данных (ЦОД) компании Sitronics Group.

Посетители виртуального дата-центра смогут исследовать как внешнюю территорию, так и внутренние помещения ЦОД, при этом взаимодействуя с пространством в интерактивном формате. Это дает пользователям возможность ознакомиться с преимуществами продукта и открывает доступ к нетворкингу с коллегами в нетривиальном формате через встроенные голосовые и текстовые чаты.

Онлайн-презентация виртуального ЦОД в 3D доступна клиентам в веб-версии платформы SaluteJazz XR и на сайте компании Sitronics Group. Кроме того, виртуальное пространство может быть задействовано для презентации продукта в выставочных зонах на отраслевых конференциях и форумах.

Таким образом, платформа SaluteJazz XR представляет собой еще один канал коммуникации с потребителем в виртуальной реальности, повышающий конверсию продаж через новый иммерсивный опыт взаимодействия с продуктом. Решение позволяет бизнесу получить собственную цифровую локацию в виртуальном пространстве, которая откроет новые возможности с точки зрения проведения продаж и презентаций сложных продуктов.

Сергей Ткаченко, президент Sitronics Group: «Sitronics Group создает и внедряет инновационные технологии. Размещение максимально точной цифровой копии модульного дата-центра в метавселенной соответствует этому подходу. Сегодня мы можем поставить модульный Prefab-ЦОД в любую точку страны. И для наших партнеров и клиентов важно иметь удобный инструмент для того, чтобы убедиться в надежности и качестве нашего продукта. VR-технологии позволяют максимально наглядно представить все возможности центра обработки данных и оценить его функциональность».

Собственное производство модульных дата-центров Sitronics Group осуществляется на площадке в Подмосковье с 2023 г. Это решение с максимально коротким сроком ввода в эксплуатацию, то есть в высокой степени заводской готовности продукта – Prefab. Такие типовые дата-центры не требуют дополнительного проектирования и могут быть оперативно развернуты на нужной площадке.

Алексей Помыканов, CEO Maff: «Как разработчиков виртуальных миров для бизнеса нас сразу привлекла платформа SaluteJazz XR своими возможностями бесшовного перехода в режим 3D из сервиса ВКС и размещением на российских серверах. Поэтому мы посчитали ее идеальной для реализации проекта Sitronics Group. А благодаря отзывчивости команды SaluteJazz XR, мы смогли быстро интегрировать на платформу весь необходимый функционал. В результате получился уникальный для рынка проект, наглядно демонстрирующий все возможности продукта Sitronics как в формате VR, так и в формате веб».

Помимо того, что SaluteJazz XR позволяет проводить яркие презентации и создавать новый клиентский опыт, еще это незаменимый инструмент для гибридной командной работы.

Новый формат общения — SaluteJazz XR был представлен в 2023 г, чтобы пользователи, которые проводят много онлайн-встреч, могли делиться идеями на расстоянии, но при этом иметь возможность отдыхать от камеры и не терять контакт с собеседниками. Команда ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz отмечает, что интерес к общению в дополненной реальности только растет: с момента запуска встреч в 3D на 40% увеличилось количество желающих отправить вместо себя на онлайн-собрание своего анимированного персонажа.