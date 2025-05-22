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IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0

Компания IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0Продукт предназначен для обеспечения безопасности, фильтрации и маршрутизации трафика между корпоративной сетью и внешними коммуникационными системами. Он сохраняет высокую устойчивость к угрозам и скрывает внутреннюю топологию инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень защиты корпоративной среды. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В новой версии внесено множество значимых изменений. Операционная система Live-инсталляции в базовой поставке переведена на Debian 12. Кроме того, появилась возможность устанавливать систему на серверы под управлением ОС Astra Linux 1.8, что расширяет сценарии применения и упрощает внедрение в защищенных ИТ-контурах.

Расширены возможности интеграции с внешними системами. Теперь поддерживается отправка журналов событий и системных логов в SIEM-системы по протоколу syslog. Среди поддерживаемых журналов — аудит, данные VVoIP-звонков, работа HTTP Reverse Proxy и другие подсистемы. Также добавлена возможность выбора используемых протоколов TLS-шифрования непосредственно из интерфейса администрирования для таких протоколов, как SIP, H.323, TURN, HTTPS и FLV.

Для HTTP Reverse Proxy реализована функция распределения нагрузки между несколькими внутренними серверами, что повышает отказоустойчивость и гибкость архитектуры. В интерфейсе администратора появился новый раздел «Системные предупреждения», в котором отображаются изменения критически важных файлов — это решение позволяет усилить контроль за безопасностью системы.

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В систему аудита добавлены события авторизации по SSH, что дает администраторам более полную картину активности в системе. Расширен раздел настроек: теперь из веб-интерфейса можно управлять параметрами защиты от DoS-атак, задавая лимиты на количество SIP- и H.323-регистраций и вызовов с одного IP-адреса за определенный промежуток времени.

Интерфейс администратора также претерпел изменения: обновлена цветовая палитра и улучшена эргономика.

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