Серверная ОС и система управления контейнерами «СберТеха» сертификацированы по 4 уровню доверия ФСТЭК

Операционная система (ОС) Platform V SberLinux OS Server сертифицирована по 4 уровню доверия и соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам, средствам виртуализации и средствам контейнеризации 4 класса защиты. Система управления контейнерами Platform V DropApp с широким перечнем входящих в нее операторов также сертифицирована по 4 уровню доверия и соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России к средствам контейнеризации.

Решения «СберТеха» являются важными компонентами для построения современной корпоративной инфраструктуры и закрывают все требования, предъявляемые к современным серверным операционным системам, системам контейнеризации и оркестрации, а также средствам виртуализации. Сертификаты соответствия подтверждают, что решения могут применяться для защиты информации ограниченного доступа в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, критической информационной инфраструктуре и автоматизированных системах управления технологическим процессом до 1 класса защиты.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Высокие стандарты безопасности являются важным приоритетом для наших заказчиков. Современные процессы производства ПО и безопасной разработки позволили нам успешно пройти сертификационные испытания и получить сертификаты соответствия в максимально сжатые сроки. И теперь мы рады предоставить нашим заказчикам решения для построения инфраструктуры корпоративного уровня, соответствующие требованиям регулятора. Продукты успешно зарекомендовали себя в масштабах крупнейших корпораций и обеспечивают опыт эксплуатации и сопровождения в соответствии с мировыми стандартам отрасли».

Platform V SberLinux OS Server — это серверная ОС, которая обеспечивает высокую производительность различных приложений. Решение зарегистрировано в реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности, что подтверждено успешной промышленной эксплуатацией на более чем 200 тыс. серверов клиентов компании «СберТех».

Platform V DropApp — решение для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнерными приложениями. Platform V DropApp включает в себя более 50 операторов, которые позволяют создавать безопасные и масштабируемые контейнеризированные среды.