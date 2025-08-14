Разделы

Группа Rubytech объявляет о запуске программы обучения по своим ключевым продуктам для партнеров

Группа Rubytech запускает программу онлайн-обучения для своих партнеров, направленную на углубление знаний и повышение компетентности в области ключевых продуктов компании для эффективного продвижения ПАК «Скала^р» на рынке импортозамещающих высоконагруженных вычислительных систем. Обучающие курсы предназначены для экспертов поддержки продаж (presale-специалистов), архитекторов решений, менеджеров по продажам, также могут быть полезны для специалистов по внедрению и сопровождению. На сегодняшний день доступны курсы по ПАК Машина баз данных «Скала^р»МБД.П (на основе СУБД Postgres Pro) и Машина хранения данных «Скала^р» МХД.О (объектное хранилище S3). В программу обучений также войдут интерактивные курсы для других Машин «Скала^р».

Программа каждого курса включает системное представление о Машинах «Скала^р», их архитектуре, преимуществах и сценариях применения. Специалисты партнеров получат четкие аргументы для общения с заказчиками, практические инструменты для подготовки предложений и навыки презентаций Машин «Скала^р». По завершении курса предусмотрена автоматическая проверка знаний и выдача участнику сертификата, подтверждающего его экспертизу.

Каждый курс состоит из трех обязательных модулей: знакомство с продуктом — позиционирование и сценарии использования; технический обзор — архитектура, особенности и возможности; поддержка продаж — участие в совместных активностях и подготовка типовых документов. Обучение будет проходить в формате персональных интерактивных модулей на платформе дистанционного обучения «Скала^р». Интерактивные модули включают кейсы, схемы, глоссарий, проверочные вопросы, а доступ к материалам осуществляется 24/7 для повторения и закрепления знаний.

«Обучение партнеров — стратегический приоритет "Скала^р", направленный на создание единой образовательной платформы, которая обеспечивает глубокие знания и практические навыки для эффективного продвижения решений на рынке и достижения бизнес-целей», комментирует Дмитрий Поляков, директор по профессиональным сервисам «Скала^р».

Подробная информация и запись на курсы доступна на сайте в разделе «Программа обучения партнеров».

***

Группа Rubytech — производитель программно-аппаратных комплексов и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Группа выпускает собственную линейку продуктов «Скала^р», а также строит и защищает от киберугроз инфраструктуру, обеспечивая бесперебойную работу крупного бизнеса и государственного сектора.

Программно-аппаратные комплексы «Скала^р» выпускаются с 2015 года и решают широкий спектр задач — от виртуализации и создания транзакционных баз данных до хранения и обработки больших данных. Технологии «Скала^р »позволяют построить ИТ-инфраструктуру любой сложности. Все продукты входят в реестры Минпромторга и Минцифры РФ, а также соответствуют критериям доверенности для объектов КИИ.

