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АНО «НЦК ИСУ»: российский рынок ERP в 2025 г. cтабилизируется

По оценкам АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), российский рынок ERP-систем в 2024 г. вырос на 10-12%. В 2025 г. ERP-рынок в России замедлит рост и стабилизируется. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Аналитики АНО «НЦК ИСУ» отмечают, что росту рынка в 2024 г. способствовали ряд факторов: отказ бизнеса от решений зарубежных вендоров, государственная политика импортозамещения, развитие отечественных ERP-систем. Кроме того, сказалась готовность российских вендоров улучшать технические характеристики своих платформ.

«В 2024 г. стали заметны первые результаты развития ERP-систем российскими вендорами в соответствии с потребностями крупного бизнеса. В ходе доработки продуктов вендоры, в частности, опирались на требования к ERP, созданные АНО «НЦК ИСУ» на основе пожеланий крупнейших компаний к решениям этого класса», – сказал генеральный директор НЦК ИСУ Кирилл Семион.

Отечественные ERP-системы на конец 2024 г. заняли порядка 60% рынка, из которых 80% составляют решения «1С». Наиболее активны в процессе перехода на российские ERP были предприятия сферы машиностроения, ритейла, финансов, отдельные компании нефтяной отрасли.

Крупный бизнес, традиционно использующий SAP и Oracle, по-прежнему занимает выжидательную позицию. По словам Кирилла Семиона, они все еще наблюдают, как идет импортозамещение ERP в других организациях, стараясь минимизировать собственные риски. В 2025 г. ряд проектов внедрения российских ERP-систем будет завершен, бизнес Enterprise-сегмента получит поле для анализа и ближе к 2026 г. начнет запускать пилотные проекты.

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Цифровизация

По прогнозу АНО «НЦК ИСУ», в 2025 г. ERP-рынок в России замедлит рост и стабилизируется. За следующий год доля отечественных ERP-систем вырастет на 15% и составит 75%. Лидирующие позиции среди отечественных вендоров продолжит занимать «», однако к концу 2025 г. ситуация может начать меняться.

«В некоторых областях «1С» сегодня достиг «потолка», поэтому примерно через год доля «альтернативных» внедрений будет подрастать. Вендоры-конкуренты повысят бизнес-функциональность решений, кроме того, они «запартнерились» с крупными интеграторами, которые будут поддерживать их решения. В результате в 2026 г. «1С» может столкнуться с полноценной конкуренцией со стороны российских компаний», – отметил генеральный директор НЦК ИСУ Кирилл Семион.

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