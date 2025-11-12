Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185774
ИКТ 14405
Организации 11171
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 80110
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2734
Мероприятия 876

Морозова Ирина


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Выксунский литейный завод повысил прозрачность, перейдя с «1С:УПП» на «1С:КА» 1
04.07.2012 «Промсвязьбанк» внедряет систему хранения электронных досье физических лиц 1
09.01.2012 «Академия социального управления» сократила количество ошибок в учете с помощью «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Морозова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
8900 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
Федеральное казначейство России 1871 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 334 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5604 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1397 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1156 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12264 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 62 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 982 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2410 1
Шумкова Наталья 2 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50977 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6301 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54666 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2149 1
Платёжное поручение - Payment order 237 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399106, в очереди разбора - 732143.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/