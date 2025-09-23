Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183390
ИКТ 14259
Организации 11079
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3510
Системы 26243
Персоны 78782
География 2952
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2720
Мероприятия 873

HCL Lotus Software LotusScript


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать 1
25.01.2021 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора кода Solar appScreener с режимом экспериментального анализа уязвимостей 1
09.10.2012 Appercut Security запустила облачный сервис для поиска уязвимостей бизнес-приложений 1
31.01.2012 Новый релиз IBM Lotus Symphony станет последним 2
25.10.2007 IBM «излечила» Lotus Notes и Domino: четыре уязвимости 1
07.06.2000 Lotus выпустила новую версию Lotus ESB (Enterprise Solution Builder) 3.0.2 1
05.10.1999 Вышла в свет новая книга"Программирование в Lotus Domino R.5. 1
06.05.1999 Lotus выпустила Lotus Enterprise Integrator 3.0 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

HCL Lotus Software и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9508 3
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 111 3
Microsoft Corporation 25057 2
SAP SE 5389 1
Team OpenOffice.org e.V. 2 1
Citrix Systems 831 1
Oracle Corporation 6807 1
InfoWatch - Инфовотч 1065 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1072 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Ростелеком 10124 1
Secunia 97 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6786 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2149 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33081 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7969 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12081 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9705 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 854 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2278 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 338 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2082 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7845 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1930 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 769 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2126 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 333 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1725 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 484 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5135 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8041 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 391 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2678 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1211 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 7
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 3
Oracle Java - язык программирования 3287 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4986 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 210 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle Tuxedo - Transactions for Unix, Extended for Distributed Operations 15 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
Team OpenOffice.org e.V. - White Label Office 2 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 60 1
Microsoft Windows DCOM - Microsoft Windows Distributed Component Object Model - Microsoft Windows COM - Microsoft Windows Component Object Model 29 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 104 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
Apache OpenOffice 482 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 1
IBM CICS Application Runtime 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Brill Ed - Брилл Эд 2 1
Чернов Даниил 79 1
Хайретдинов Рустэм 84 1
Европа 24518 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1268 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385250, в очереди разбора - 730586.
Создано именных указателей - 183390.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще